Policía de Antioquia mantiene alerta tras ataques con fusiles y explosivos en Buriticá y Guadalupe

La Policía de Antioquia mantiene la alerta máxima luego de los ataques armados registrados en las últimas horas contra la fuerza pública en los municipios de Buriticá y Guadalupe, hechos que dejaron un uniformado herido y encendieron las alarmas por la creciente ofensiva de los grupos ilegales en el departamento.

En Buriticá, un grupo de policías que regresaba de un operativo en la vereda Los Asientos, Mina La Estrella, fue emboscado con ráfagas de fusil desde la montaña. Uno de los uniformados resultó herido en el rostro y fue trasladado inicialmente al Hospital de Santa Fe de Antioquia y luego remitido a Medellín para una valoración especializada, según informó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.

De forma paralela, en Guadalupe, hombres armados atacaron el Puesto de Policía de Porce 3 con disparos y artefactos explosivos tipo tatuco. La situación obligó a activar el plan de defensa y solicitar apoyo del Ejército Nacional, que llegó al lugar para contener el hostigamiento.

Injerencia grupos armados

Las autoridades reforzaron la presencia policial y militar en las dos zonas, donde se tiene registro de operaciones de estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN, responsables de varios ataques recientes contra la fuerza pública en el norte y occidente de Antioquia.

El comando departamental reiteró que se mantiene el estado de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.