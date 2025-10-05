Juan Camilo Hernández, en la pelea por el ‘Pichichi’: Así está la tabla de goleadores en España

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sigue siendo una pieza clave para el Real Betis. El delantero colombiano comandó la remontada de su equipo, para imponerse 1-2 al Espanyol, por la fecha 8 de LaLiga de España.

El Cucho igualó las acciones a los 54 minutos con un gran remate de cabeza, en un buen gesto técnico del pereirano. El colombiano, convocado a la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá, fue sustituido a los 90+1 minutos por Cédric Bakambu.

Este es el cuarto gol consecutivo de Juan Camilo Hernández con el Real Betis en la presente temporada, todos ellos convertidos por la Liga española, ubicándose en una buena posición en la lucha por la tabla de goleadores.

El denominado Trofeo Pichichi es liderado cómodamente por el francés Kylian Mbappé del Real Madrid, quien acumula 9 goles en ocho compromisos, duplicando la cifran del Cucho. Su principal perseguidor a la fecha es el argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid con 6 anotaciones.

Entretanto, Juan Camilo Hernández se metió a un pelotón de siete jugadores que ha convertido cuatro anotaciones en el campeonato español, a la caza de Mbappé, Álvarez y dos jugadores más.

Tabla de goleadores de LaLiga de España

1) Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 Goles

2) Julián Álvarez (Atlético Madrid): 6

3) Vinicius Junior (Real Madrid): 5

3) Karl Etta Young (Villarreal y Levante): 5

5) Ferrán Torres (Barcelona): 4

5) Juan Camilo Hernández (Real Betis): 4

5) Iván Romero (Levante): 4

5) Robert Lewandowski (Barcelona): 4

5) Vedat Muriqi (Mallorca): 4

5) Borja Iglesias (Celta de Vigo): 4