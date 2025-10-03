Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA: sorpresas en la lista de Néstor Lorenzo. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

¡Inicia la preparación de cara al campeonato del mundo! Luego de haber conseguido la clasificación en las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia alista desde ya lo que será su participación en el Mundial, certamen que jugó por última vez en Rusia 2018.

Lea acá: Un colombiano es elegido entre los mejores 100 futbolistas del siglo XXI: acá el listado completo

Pues bien, el cuadro nacional tiene por delante la fecha FIFA del mes de octubre, instancia en la que enfrentará a dos seleccionados de Concacaf: México y Canadá. Ambos son rivales que podría enfrentar en la cita del próximo año, recordando que serán sedes del torneo junto a Estados Unidos.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este 3 de octubre la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia. Varias novedades y una que otra sorpresa en el listado nacional.

También puede leer: Samy Merheg, la joven promesa que se perdió Colombia: “No me dieron la mano en la Federación”

Convocatoria de la Selección Colombia

El listado de 25 futbolistas cuenta con varias novedades, como los regresos de Álvaro Montero, el ‘Cucho’ Hernández y Rafael Santos Borré; así como el primer llamado de Kevin Serna.

Por otro lado, destaca las ausencias de Camilo Vargas y Jhon Aruas, titulares del combinado nacional. Al igual que la de Carlos Cuesta, Juan David Cabal y Nelson Deossa, todos ellos por lesión.

Arqueros : David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul - MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG).

: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul - MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG). Defensas : Álvaro Angulo (Pumas - MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR), Jhon Lucumí (Bologna - ITA), Johan Mojica (Mallorca - ESP), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton - ENG).

: Álvaro Angulo (Pumas - MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR), Jhon Lucumí (Bologna - ITA), Johan Mojica (Mallorca - ESP), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton - ENG). Mediocampistas : Richard Ríos (Benfica - POR), Kevin Castaño (River Plate - ARG), James Rodríguez (Club León - MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres - ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG).

: Richard Ríos (Benfica - POR), Kevin Castaño (River Plate - ARG), James Rodríguez (Club León - MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres - ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG). Delanteros: Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG), Johan Carbonero (Internacional - BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis - ESP), Kevin Serna (Fluminense - BRA), Luis Díaz (Bayern Múnich - GER), Luis Suárez (Sporting Lisboa - POR), Yáser Asprilla (Girona - ESP), Rafael Santos Borré (Internacional - BRA).

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Sábado 11 de octubre

México vs. Colombia

Estadio: AT&T Stadium - Arlington, Texas, EE. UU.

Hora: 8:00 de la noche (hora Colombia)

Le puede interesar: “Si me llama la Selección Colombia voy nadando... Siempre ha sido mi sueño”: Eddie Salcedo

Martes 14 de octubre

Canadá vs. Colombia

Estadio: Red Bull Arena - New Jersey. EE. UU.

Hora: 7:00 de la noche (hora Colombia)

¿Qué se juega la Selección Colombia en los amistosos?

Aunque la clasificación al Mundial ya es un hecho, la Selección Colombia no tiene descanso. El próximo objetivo pasa por intentar ser cabeza de serie en el campeonato mundial, tal y como pasó en la edición de Brasil 2014.

Entérese acá: ¿Por qué Juan Carlos Osorio no ha dirigido a la Selección Colombia? El DT señaló a los responsables

Es por esto que la Tricolor debe ganar sus dos partidos y con ello esperar subir posiciones en el ranking FIFA, el cual determina qué selecciones encabezarán sus respectivos grupos. Por lo pronto, la Selección ocupa la decimotercera casilla y necesita estar al menos entre las nueve primeras para ser cabeza de serie.