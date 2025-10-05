VIDEO | Daniel Muñoz está en racha: golazo para Crystal Palace ante Everton por Premier League

Daniel Muñoz es uno de los mejores jugadores que tiene Colombia en el exterior. Su nivel se ha mantenido desde que llegó al Crystal Palace, incluso ha sido catalogado como uno de los mejores laterales de la Premier League y del mundo.

Su aporte ofensivo en el esquema del técnico Oliver Glasner es clave, lo que le permite estar constantemente cercano al gol. Por su parte, su labor defensiva también destaca, por lo que el equlibrio que tiene, partiendo de la capacidad física, lo lleva a ser de los mejores en su posición.

Daniel Muñoz, en racha con Crystal Palace

El pasado jueves 2 de octubre se reportó con un golazo de cabeza ante Dinamo de Kiev por la fecha 2 de la Conference League. Esta vez fue por la competición local que el antioqueño tuvo encuentro con las redes; ante Everton por la fecha 7 de la Premier League.

La acción se gestó en una contra del conjunto londinense. Condujo por el centro del campo Ismaila Sarr, quien entrando al área descargó sobre la derecha para Daniel Muñoz y este remató con precisión ante la salida del arquero para poner el 0-1 parcial. Sin embargo, Everton lo dio vuelta para el triunfo por 2-1.

Este fue el octavo gol del lateral de 28 años con la camiseta del Crystal Palace en 74 partidos jugados, en los que además cuenta con 12 asistencias.

Muñoz, con la mira en la Selección Colombia

El ex Atlético Nacional fue llamado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos amistosos ante México y Canadá, que tendrán lugar el 11 de octubre y 14 del mismo mes, respectivamente, por lo que llegará en buen nivel a lo que serán los primeros duelos de preparación de cara al Mundial 2026.

Muñoz, una vez terminado el juego con Everton, viajará a Estados Unidos y se pondrá a disposición del entrenador argentino. Superados los amistosos, el próximo partido del Crystal Palace será el 18 de octubre ante Bournemouth.