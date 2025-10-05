Video: Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora con el Sporting de Portugal

Luis Javier Suárez continúa viviendo un momento dulce con el gol en el Sporting Lisboa. El delantero samario anotó el tanto con el que su equipo le gana parcialmente 1-0 al Braga, por la fecha 8 de la Liga de Portugal.

A los 19 minutos del partido, el delantero samario estuvo atento para interceptar un mal corte defensivo y, desde el área chica, rematar de primera de pierna zurda, dejando sin respuestas al portero checho Lukáš Horníček.

Este es el séptimo gol de Suárez con el Sporting Lisboa en la presente temporada, seis de ellos por la Primeira Liga y el otro convertido en Liga de Campeones. El atacante de 27 años también ha aportado dos asistencias.

Noticia en desarrollo...