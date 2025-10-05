Cucho Hernández también llega enchufado a Selección Colombia: Video del golazo con Real Betis

Es la temporada de consolidación de Juan Camilo Hernández en el Real Betis. Si bien tuvo su aporte goleador en los 15 partidos que disputó de la campaña anterior, con 5 anotaciones, su inicio de la 2025-2026 es de flecha para arriba e ilusión pensando en la Selección Colombia.

El delantero risaraldense se reportó este fin de semana con su segundo gol consecutivo y el cuarto de la campaña para el equipo sevillano, conseguidos en los más recientes cinco encuentros. Está a un gol de superar lo hecho el primer semestre del año con el cuadro español (15 partidos y 5 goles).

Cucho puso lo que fue el empate parcial (triunfo 1-2 final) para su equipo en la visita al Espanyol por la fecha 7 de la Liga de España. Al minuto 54′, tras el centro desde la izquierda de Ricardo Rodríguez, el colombiano le cambió la trayectoria al balón y remató de cabeza al arco, dejando sin respuesta al portero Dimitrovic.

El técnico de la Selección Colombia tiene un sano problema de cara a los amistosos de la Tricolor ante México y Canadá el 11 y 14 de octubre, respectivamente. Ambos delanteros llegan en buena forma y, lo más seguro, es que esté entre ambos el titular. El otro convocado es Rafael Santos Borré, quien parece tendrá que remar desde atrás.

Cucho no fue convocado a la última doble fecha Eliminatoria, pues no estaba marcando. Se destapó en los últimos partidos para llegar a cuatro anotaciones en cinco partidos y confirmar su buen estado. Es posible que salga como titular ante México, partiendo de que Néstor Lorenzo quiera verlo más minutos.

Luis Suárez, por su parte, marcó cuatro goles con la Tricolor en el juego ante Venezuela, en una presentación soberbia. Con su club, el Sporting de Portugal, tiene 6 goles en 10 partidos disputados, además de 2 asistencias.

Rafael Santos Borré, quien regresa tras una considerable ausencia en las últimas convocatorias, cuenta con 7 anotaciones en los 37 partidos que ha jugado con Internacional de Porto Alegre, así como 2 asistencias.

Lo cierto es que Cucho se sumó a un fin de semana en el que otros convocados anotaron, como Luis Díaz (doblete), Daniel Muñoz o James Rodríguez.