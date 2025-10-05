Comandante del Ejército se refiere al sur de Bolívar: “hay una confrontación por el negocio del oro”

Cartagena

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, se refirió a la grave situación de orden público que atraviesa el sur de Bolívar. El alto oficial explicó que actualmente en esta zona del país hay una confrontación armada entre las estructuras del ELN y Clan del Golfo por el negocio de la explotación ilegal de oro.

“En el sur de Bolívar hay una confrontación entre las estructuras del Clan del Golfo y el ELN, precisamente por el negocio del oro. Al norte de Santa Rosa están las minas de San Lucas y San Luquitas. La mayoría de esa explotación se hace de manera ilegal. No tienen permiso esas minas para hacer esa explotación y son los bandidos los que se pelean por quién controla esa explotación de oro”, explicó.

El general Luis Emilio Cardozo agregó hacia el sur del municipio de Santa Rosa también hay disputa armada por las minas de Guamocó, donde hay una explotación importante de oro. ”Precisamente allí es donde se han concentrado las confrontaciones, especialmente en el sector de la Marizosa”, puntualizó.

Ante los desplazamientos forzados de la comunidad de La Marizosa, el Ejército Nacional hizo presencia en la zona con unidades militares para garantizar el regreso de los campesinos. Ese movimiento de tropas generó que las estructuras de estos grupos al margen de la ley trasladaran su confrontación hacia el sector rural del municipio de Arenal y la vereda Mina Nueva, jurisdicción de Santa Rosa del Sur.

“Entonces esas estructuras se movieron más al sur porque la confrontación se da precisamente donde no hay unidades militares en la zona y es precisamente ahora que esas confrontaciones se han desplazado hacia Arenal y Mina Nueva”, indicó.

El comandante del Ejército Nacional confirmó que se intensificaron las operaciones militares en el sur de Bolívar, con el propósito de frenar el accionar de estos grupos armados organizados y proteger a la población civil.

“¿Qué estamos haciendo? Operaciones militares. Eso es lo que nos corresponde hacer. Donde quiera que estos bandidos se confrontan y donde quiera que hay desplazamiento de población, lo que corresponde a la fuerza militar es operaciones ofensivas para estabilizar el territorio y permitir que la población regrese de manera segura hacia sus sitios de vivienda”, concluyó.