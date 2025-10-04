Luis Díaz presiona a Kane: Así quedó tabla de goleadores de Bundesliga, tras doblete del colombiano

¡Inmejorable inicio de temporada para Luis Díaz con el Bayern Múnich! El colombiano se reportó con un doblete y una asistencia en la victoria del conjunto bávaro por la sexta fecha de la Bundesliga ante Eintracht Frankfurt, que terminó 0-3. El otro que logró convertir fue el inglés Harry Kane, máximo goleador del equipo y líder de la tabla de artilleros en Alemania.

Apenas iban 15 segundos de partido cuando Lucho abrió el marcador. Lanzó el centro Serge Gnabry por bajo y Luis se lanzó para conectar con su pie izquierdo y mandarlo a guardar. Luego, fuera del área, al minuto 27′, descargó para Kane y este sacó un remate de media distancia que se guardó contra el palo derecho del arquero rival.

El doblete de Luis Díaz se concretó al 84′. Condujo por el centro del campo Raphael Guerreiro y luego tocó hacia la izquierda para el guajiro. Este eludió a un rival y luego sacó el remate de pierna izquierda, poniéndola precisa entre el palo y el portero.

Lucho, 6 goles y 4 asistencias con Bayern Múnich

En 10 partidos oficiales jugados para el conjunto alemán, Lucho ha tenido el mismo aporte directo en goles, con 6 tantos y 4 asistencias. De esas seis anotaciones, cinco han sido por Liga de Alemania y uno fue en la Supercopa ante Stuttgart.

Vale la pena mencionar que a Lucho no le dieron un gol que técnicamente él marcó en la fecha pasada contra Werder Bremen. Jonathan Tah remató de taco y el que terminó desviando con la rodilla fue el colombiano, pero al final, la Bundesliga se lo contó al central alemán.

¿Cómo queda la tabla de máximos goleadores de Bundesliga?

El líder absoluto es Harry Kane, quien en total, en 10 partidos, cuenta con 18 anotaciones, de las cuales 11 han sido por liga. De hecho, la última que convirtió ante Frankfurt, fue asistido por Díaz.

Lucho se acomodó en el segundo lugar de la tabla de artilleros tras su doblete, con un total de 5 anotaciones, igualado en esa casilla con Can Uzun, del Eintracht Frankfurt.

Pos Jugador Equipo Goles 1 Harry Kane Bayern Múnich 11 2 Luis Díaz Bayern Múnich 5 Can Uzun Eintracht Frankfurt 5 4 Fisnik Asllani Hoffenhein 4 Ilyas Ansah Unión Berlín 4 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 4 7 Serge Gnabry Bayern Múnich 3 Michael Olise Bayern Múnich 3

Lucho Díaz, máximo asistidor de la Bundesliga

Pos Jugador Equipo Asistencias 1 Luis Díaz Bayern Múnich 4 Andrej Ilic Union Berlín 4 3 Harry Kane Bayern Múnich 3 Serge Gnabry Bayern Múnich 3