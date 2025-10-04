Luis Díaz marca gol con el Bayern Múnich tras el pitazo inicial: ¡A los 14 segundos!
Este es el gol más rápido en la carrera del atacante guajiro.
El Bayern Múnich hizo gala una vez más de su poderío ofensivo, con Luis Díaz como gran protagonista. El equipo alemán apenas necesitó 14″ para abrir el marcador en su visita al Frankfurt.
Tras sacar de mitad de cancha, los dirigidos por Vicent Kompany se volcaron en ataque. En un mal despeje de la defensa, Serge Gnabry recibió el balón sobre la banda derecha y lanzó un centro a ras de pasto, apareciendo Lucho libre de marca para cerrar la jugada y enviar la pelota al fondo de la red.
