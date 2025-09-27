Sorpresiva declaración de Luis Díaz sobre su polémico gol con Bayern Múnich en la Bundesliga

¡El Bayern Múnich imparable! El pasado viernes 26 de septiembre los Bávaros golearon 4-0 al Werder Bremen en el estadio Allianz Arena, partido que correspondió a la fecha 5 de la Bundesliga. Esta es la quinta victoria consecutiva que consigue el Bayern en la liga alemana.

Luis Díaz fue titular y participó en la jugada del primer gol. Tras un centro desde el costado de Michael Olise, Jonathan Tah intentó definir de taco dentro del área y el balón terminó rebotando en la rodilla del colombiano antes de ingresar al arco. Aunque en un principio parecía ser gol de Lucho, la organización del torneo y varios portales de estadísticas le otorgaron el gol al defensor central.

Posterior al partido, Luis Díaz habló con ESPN en donde se refirió sobre su polémico gol: “Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol y fue importante para irnos arriba en el resultado, estoy feliz por ayudar al equipo”.

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.





Lucho participó en el gol 100 de Harry Kane

Aunque el colombiano no logró anotar ningún gol en este partido, sí generó su tercera asistencia con el Bayern Múnich, nada más, ni nada menos que para el gol número 100 del inglés Harry Kane, quien marcó doblete en el compromiso.

El colombiano reveló lo feliz que estaba por hacer parte de las estadísticas de su compañero Kane, destacando que es un privilegio tenerlo en el equipo: “Justo estaban hablando de los goles de Harry. Que bueno hacer parte de esas estadísticas de él, es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esa tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tiene un goleador como él, es un privilegio jugar a su lado”.

Bela assist de Luis Díaz para Harry Kane 🇨🇴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

“Solo vengo a trabajar de buena manera, aportar mi granito de arena y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio de temporada y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra es fundamental para cosechar más triunfos”, finalizó diciendo Lucho.