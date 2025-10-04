Defensoría del Pueblo rechaza atentado a guardias del INPEC en La Modelo y pide reforzar seguridad

Bogotá

Ante el atentado contra cuatro integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, a las afueras de la cárcel La Modelo en Bogotá, en el cual un funcionario perdió la vida y tres más resultados heridos, la Defensoría del Pueblo aseguró que este hecho es de extrema gravedad y no puede ser tratado como un evento aislado.

“Se suma a una serie de agresiones en el marco del denominado “plan pistola”, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en todo el país. Cabe recordar que el 16 de mayo de 2024 fue asesinado el coronel Elmer Fernández, quien se desempeñaba como director de la Cárcel LaModelo, lo que evidencia la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios”.

La Defensoría del Pueblo dice que este atentado demanda respuestas inmediatas del Estado colombiano y planteó tres acciones urgentes.

1. Hacen un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezca los hechos y lleve a los responsables ante la justicia.

2. Exhortan al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho a fortalecer de manera efectiva sus rutas institucionales de protección, de modo que se garantice la vida e integridad de los funcionarios penitenciarios en todo el territorio nacional.

3. Solicitan a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de los dos funcionarios heridos y activar, de manera inmediata, las medidas de protección que resulten necesarias frente a la amenaza inminente que enfrentan.

Para esta entidad el tema de la humanización del sistema penitenciario y carcelario no puede limitarse exclusivamente a la garantía de derechos de la población privada de la libertad, sino también garantizar la seguridad de los guardias penitenciarios.