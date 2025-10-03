“No vamos a retroceder jamás ante la vinolencia”: MinJusticia condena atentado contra guardias del INPEC

La cárcel La Modelo de Bogotá fue escenario de un atentado criminal la mañana de este viernes 3 de octubre.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 a.m., cuando cuatro individuos a bordo de dos motocicletas abrieron fuego de manera indiscriminada contra los funcionarios del INPEC que se encontraban en cambio de turno.

El ataque dejó un dragoneante fallecido - Miguel Llano Muñoz- y tres heridos que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre condenó el atentado contra los dragoneantes y envió un mensaje de solidaridad a las familias.

Advirtió que el Estado no va a retroceder ante la violencia.

“Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo. Sea este el momento, además de la solidaridad humana con las familias ante estos trágicos hechos, expresar un mensaje de gratitud hacia todos los funcionarios del INPEC que con humildad, que con mucho esfuerzo arriesgan su vida por la seguridad de todos los colombianos. No vamos a retroceder jamás ante la violencia".