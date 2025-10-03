Un muerto y dos funcionarios del INPEC heridos tras ataque sicarial cerca de la cárcel La Modelo

En horas de la mañana de este viernes 3 de octubre, sujetos en dos motocicletas dispararon contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo en Bogotá.

Versiones preliminares indican que al parecer fueron cuatro hombres que iban en dos motos que ultimaron a tiros a los funcionarios.

#ATENCION | Sujetos en moto dispararon contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo en Bogotá. Los funcionarios fueron trasladados a un centro médico, donde al parecer uno acaba de fallecer. https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 3, 2025

Los guardianes fueron trasladados, en acompañamiento con la Policía Nacional, a la Clínica Colombia y a la Clínica de Occidente, donde uno de los guardianes fallece.

Las autoridades realizan las acciones pertinentes para dar con el paradero de los autores materiales de los hechos.

Noticia en desarrollo