Un muerto y dos funcionarios del INPEC heridos tras ataque sicarial cerca de la cárcel La Modelo
En horas de la mañana de este viernes 3 de octubre, sujetos en dos motocicletas dispararon contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo en Bogotá.
Versiones preliminares indican que al parecer fueron cuatro hombres que iban en dos motos que ultimaron a tiros a los funcionarios.
Los guardianes fueron trasladados, en acompañamiento con la Policía Nacional, a la Clínica Colombia y a la Clínica de Occidente, donde uno de los guardianes fallece.
Las autoridades realizan las acciones pertinentes para dar con el paradero de los autores materiales de los hechos.
Noticia en desarrollo