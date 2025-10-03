Tapir: la inteligencia artificial que mostrará por dónde deben ir las vías del futuro

Con el fin de promover una infraestructura vial más sostenible, la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), la Universidad de los Andes y Conservación Internacional Colombia lanzaron el Sistema Tapir, una herramienta que permite trazar rutas viales de manera eficiente, evitando zonas de alto valor ambiental o con riesgos naturales.

La plataforma está basada en las herramientas Tremarctos y GeoCVC de alertas tempranas, e integra un motor de rutas inteligentes que usa algoritmos para evaluar miles de combinaciones y seleccionar los trazados más adecuados.

“Antes de construir una vía que se vaya a estructurar, se consulte el Sistema Tapir. El sistema, con inteligencia artificial, te va a decir cuál es el trazado más adecuado teniendo en cuenta los determinantes ambientales y los sistemas de gestión del riesgo. Eso te va a ahorrar costos, tiempo y permitirá una planificación financiera adecuada”, explicó Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.

Análisis de riesgos e impactos ambientales

El Sistema Tapir no solo define rutas óptimas, también evalúa riesgos asociados a deslizamientos, inundaciones o afectaciones a acuíferos.

De igual forma, mide los impactos potenciales sobre el hábitat, la captura de carbono y los beneficios económicos que las comunidades cercanas podrían recibir con la construcción de una vía sostenible.

“Lo otro que hace este sistema es analizar en ese trazado cuáles son los riesgos y qué impactos podría tener en términos de ecosistemas y comunidades. Finalmente, evalúa el potencial de beneficio económico para las poblaciones adyacentes a la vía”, destacó Juan Pablo Bocarejo, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental y director del Departamento de la Universidad de los Andes.

Inspirado en la naturaleza

El nombre Tapir rinde homenaje a la danta de páramo, un animal emblemático de la alta montaña que, al abrir camino en los bosques, facilita también el tránsito de otras especies sin alterar el equilibrio del ecosistema.

Gran parte de la sostenibilidad se basa en infraestructura. Ampliar

“Gran parte de la sostenibilidad se basa en infraestructura. No podemos vivir sin ella, pero debemos hacerla bien. Tú decides: ser parte del problema o ser parte de la solución, y nosotros optamos por ser parte de la solución”, afirmó Fabio Arjona, vicepresidente de Conservación Internacional Colombia.

Para Bocarejo, este sistema también conecta tradición y modernidad: “Los abuelos tenían un dicho: ¿Por dónde va el camino?, pues por donde diga la mula. En el siglo XXI será por donde diga el tapir”, concluyó.