Nuevo atentado contra el INPEC en Palmira, Valle: confirman la muerte de un guardia

Integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en inmediaciones del la Cárcel La Modelo de Bogotá.

La escalada de violencia contra miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sumó un nuevo y trágico capítulo con un atentado en Palmira, Valle del Cauca la tarde de este viernes 3 de octubre.

La institución carcelaria confirmó el asesinato de un dragoneante y que otro más resulto gravemente herido.

Se espera que las autoridades emitan un reporte del hecho.

Leer: Un muerto y cuatro funcionarios del INPEC heridos tras ataque sicarial cerca de la cárcel La Modelo

Más temprano en Bogotá funcionarios penitenciarios de la cárcel La Modelo también fueron blanco de un ataque sicarial que resultó en el asesinato de Miguel Llano Muñoz y tres heridos que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Noticia en desarrollo...

“No vamos a retroceder jamás ante la violencia”: MinJusticia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre condenó los atentado contra los dragoneantes y advirtió que el Estado no va a retroceder ante la violencia.

“Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo. Sea este el momento, además de la solidaridad humana con las familias ante estos trágicos hechos, expresar un mensaje de gratitud hacia todos los funcionarios del INPEC que con humildad, que con mucho esfuerzo arriesgan su vida por la seguridad de todos los colombianos. No vamos a retroceder jamás ante la violencia".