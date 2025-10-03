Refuerzan limpieza de soterrados para enfrentar la temporada de lluvias en Medellín

Las intervenciones han permitido el barrido de 19.850 metros cuadrado en los soterrados en Medellín. Foto: Cortesía.

Con jornadas de limpieza y control en los principales deprimidos viales, la Alcaldía de Medellín adelanta un plan de prevención para reducir el riesgo de inundaciones durante la segunda temporada de lluvias.

Las intervenciones ya realizadas en Villanueva, La Alpujarra, Los Músicos y Bulerías han permitido el barrido de 19.850 metros cuadrados, además de la limpieza de 11 rejillas de concreto y 77 sumideros y desagües.

Pese a estas medidas, este martes 30 de septiembre se registró un nuevo episodio de inundación en el soterrado de la Feria de Ganado, donde una mujer quedó atrapada en su vehículo y debió esperar a que bajara el nivel del agua para ser auxiliada con una grúa.

Labores de limpieza

El subsecretario de Gestión Ambiental, Sergio Orozco, En total, son 14 los soterrados que serán intervenidos hasta el próximo 22 de octubre, entre ellos San Juan con la 80, Punto Cero, Los Parra, La Aguacatala, Soya, la Feria de Ganado, la Policía Antioquia, la Terminal del Norte y Parques del Río.

Las labores incluyen lavado de pisos, despeje de rejillas y disposición de residuos sólidos para garantizar el adecuado flujo de aguas residuales. En estas acciones participan también EPM, Emvarias y la Policía.