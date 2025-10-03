Contraloría de Medellín abre proceso fiscal por pagos irregulares en contrato con Plaza Mayor

Medellín, Antioquia

La Contraloría Distrital de Medellín profirió el Auto 775 del 25 de septiembre de 2025, mediante el cual abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal radicado 048 de 2025. Los hechos investigados están relacionados con presuntos pagos sin justificación técnica ni evidencia de ejecución dentro del contrato interadministrativo 4600094537 de 2022, suscrito entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones de Medellín S.A.

Cuatro presuntos responsables, incluidos tres exsubsecretarios

El proceso vincula como presuntos responsables a:

Xiliana Cardona Tafurth , exsubsecretaria de Organización Social y supervisora líder del contrato desde julio de 2022.

, exsubsecretaria de Organización Social y supervisora líder del contrato desde julio de 2022. Luis Guillermo Brand Rendón , también exsubsecretario, quien asumió funciones de supervisión desde noviembre de 2022.

, también exsubsecretario, quien asumió funciones de supervisión desde noviembre de 2022. Gloria Inés Echeverri Lopera , exsubsecretaria y supervisora desde enero de 2023.

, exsubsecretaria y supervisora desde enero de 2023. Luis Javier Horta Gómez, trabajador oficial de Plaza Mayor, quien actuó como supervisor de los contratos suscritos con proveedores.

Hallazgos sobre servicios fotográficos sin soporte

Según el Informe Definitivo de Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados de la vigencia 2022-2023, se detectaron pagos por conceptos de registro fotográfico que no cuentan con los productos entregables ni cumplen con las condiciones del tarifario distrital.

En particular, se cuestionan los requerimientos PP0149 y PP0402, que describen el mismo servicio, pero presentan una diferencia de $7,6 millones entre uno y otro. El primero, contratado con FUNDARTE, costó $13.927.677, y el segundo, con TDN, tuvo un valor de $6.240.000. Ninguno presenta evidencia del cumplimiento ni justificación técnica para la diferencia, pese a que ambos exceden el valor máximo establecido por el tarifario.

Inconsistencias adicionales en cotizaciones y egresos

La Contraloría también requiere evidencia del estudio de mercado para ítems no incluidos en el tarifario, como camisetas tipo polo bordadas y servicios de “post”. Además, exige la entrega de egresos y soportes de pago de al menos ocho requerimientos (PP0118, PP0119, PP0134, PP0136-1, PP0391, PP0440, PP0544-1 y PP0622), así como las listas de asistencia a actividades y la identificación de los responsables de aprobar las cotizaciones.

Peticiones con plazo de 15 días

El organismo de control otorgó un plazo de 15 días para entregar toda la documentación solicitada, conforme al parágrafo 2 del artículo 114 de la Ley 1474 de 2011. El proceso se adelanta dentro del marco del seguimiento al uso de recursos públicos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.