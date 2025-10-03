Las disidencias del frente 36 prohíben la llegada de personas desconocidas a varios municipios

Antioquia

No contentos con el temor y el riesgo que le están generando a las comunidades con los constantes ataques a la fuerza pública en cercanías de las viviendas en algunas poblaciones del Norte y Nordeste, ahora la guerrilla del frente 36 Jeferson Martínez, de alias “Calarcá” y liderada en Antioquia por alias “Primo Gay”, prohíbe la circulación de personas en pueblos en los que no habiten y sean desconocidos para las comunidades.

En un reciente panfleto publicado por el grupo ilegal, manifestó que será declarado objetivo militar y será detenida cualquier persona que transite por las poblaciones donde tiene injerencia sin autorización de ellos.

“El frente 36 de las FARC-EP no va a permitir el ingreso de personas extrañas al territorio de los municipios de campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí. Así como también en aquellos municipios donde hay presencia de nuestra organización”.

Recalcan que toda persona que llegue de otras poblaciones debe solicitar la autorización; antes no podrá ingresar ni movilizarse, y agregan que la advertencia también es para las empresas que laboran en la zona: “A las empresas del territorio como EPM, COLANTA, GASES DE ANTIOQUIA y demás que desarrollan su actividad económica en el área de nuestra influencia les recomendamos hacer los respectivos enlaces para evitar malos entendidos con su personal”.

Caracol Radio consultó con varias personas de las zonas rurales y también a la fuerza pública y manifestaron que este panfleto intimidante es real, por lo que las comunidades se sumergen en una preocupación por estas nuevas restricciones.