¿Quién es Kevin Serna? La gran novedad en convocatoria de Selección Colombia para los amistosos FIFA / Getty Images

Este viernes 3 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) entregó la convocatoria elaborada por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos que afrontará la Selección ante México y Canadá en la venidera fecha FIFA.

REPASE ACÁ TODA LA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

En el listado de 25 futbolistas destaca la presencia de referentes como el capitán James Rodríguez y la estrella Luis Díaz, así como los regresos del arquero Álvaro Montero y el delantero Rafael Santos Borré.

En cuanto a las ausencias, sorprenden las bajas de Camilo Vargas y Jhon Arias, dos habituales del once titular que al parecer quedaron por fuera del listado por decisión técnica. Adicionalmente, Carlos Cuesta, Juan David Cabal y Nelson Deossa tampoco fueron tenidos en cuenta por lesión.

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

Kevin Serna, gran novedad en la convocatoria de la Selección Colombia

La principal novedad en la convocatoria de la Selección Colombia es Kevin Serna, quien llega para reforzar el frente de ataque. Desde hace varios meses, el joven futbolista viene destacando en Fluminense y por fin Néstor Lorenzo le dio la oportunidad de acercarse a la Tricolor.

Claro está que la posibilidad de meterse al Mundial del 2026 es sumamente complicada, teniendo en cuenta que deberá luchar el puesto con jugadores como Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Marino Hinestroza, Luis Sinisterra y Jaminton Campaz.

Le puede interesar: Gustavo Fermani sobre Kevin Serna: “Nos gustaría que llegue a Nacional”

¿Quién es Kevin Serna?

Kevin Steven Serna Jaramillo nació el 17 de diciembre de 1997 en Popayán. Desde muy joven mostró un gran interés en el fútbol y su gran talento individual lo llevó a realizar divisiones menores en el Deportes Tolima.

Le puede interesar: Convocatoria de la Selección Colombia: Jhon Arias y Dayro Moreno encabezan la lista de ausencias

La vida lo llevó a Portugal, en donde hizo parte de un proyecto para buscar jóvenes talentos. Llegó a ser parte del Futebol Clube de Perafita, modesto equipo de la tercera división, pero allí no tuvo mayor suceso. Incluso pasó por momentos realmente difíciles por cuenta de su agente y entrenador, según pudo revelar Giancarlo Romagnoli, compañero suyo de aquel entonces, en charla con Infobae.

“Nuestra experiencia en Portugal no fue muy buena porque el seleccionador acabó haciendo muchas cosas mal, dejando a la mayoría de los chicos con hambre. Fue muy difícil“, comentó.

También puede leer: Video: Daniel Muñoz anota un golazo y sigue haciendo historia con el Crystal Palace

Tras esta amarga experiencia, Serna llegó al Sportivo Luqueño de Paraguay. Allí alcanzó a disputar dos temporadas y aunque tuvo un rendimiento destacado, el club decidió no renovarlo. A partir de allí, iniciaría su extenso camino por Perú.

El primer conjunto en abrirle las puertas fue el extinto Cultural Santa Rosa de la segunda división. Tras un año, el AD Tarma decidió contratarlo y con ello darle la oportunidad, por primera vez en su carrera, de jugar en Primera. Con ellos estuvo desde 2022 hasta 2024 y tras esto llegó a la cima de la mano del Alianza Lima, cuadro que lo lanzó al estrellato.

Kevin Serna en su paso por Alianza Lima de Perú. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images Ampliar

A mediados del año pasado dio el gran salto de su carrera al firmar con Fluminense, por 1.65 millones de euros. Empezó siendo habitual recambio de Jhon Arias y actualmente es uno de los habituales titulares tanto en campeonatos locales como a nivel internacional.

Serna, de 27 años y avaluado en 3 millones de euros, ha disputado 52 partidos a lo largo del 2025, repartidos en 2.864 minutos de juego. En ese lapso acumula 8 goles y 6 asistencias.