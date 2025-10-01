Alerta en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo pierde tres jugadores para los próximos amistosos

A pocas horas de revelarse la nómina de convocados de la Selección Colombia para su próximos partidos amistosos, los cuales servirán de preparación para el Mundial del 2026, Néstor Lorenzo tiene con tres bajas sensibles ya confirmadas.

El entrenador argentino no podrá contar para los juegos ante México y Canadá, dos los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, con los defensas Carlos Cuesta y Juan David Cabal, además del volante Nelson Deossa.

¿Qué le pasó a los jugadores?

La baja más reciente se dio este miércoles, durante un partido de Liga de Campeones entre el Villarreal y la Juventus. Tras un pase en profundidad, Cabal, jugador de la Juve, sintió una molestia muscular en el posterior de la pierna derecha, quedando tendido en el césped y abandonando el terreno de juego de inmediato.

Entretanto, Carlos Cuesta, al servicio del Vasco Da Gama de Brasil, tendrá todavía entre una y dos semanas de recuperación por una molestia muscular. El club de Río de Janeiro espera recuperarlo durante la próxima fecha FIFA.

Finalmente, en el caso de Nelson Deossa, el volante de 25 años sigue sin ponerse a punto en el Real Betis, por una lesión en el tobillo que arrastra desde que estaba en Monterrey.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Entre este jueves y viernes se dará a conocer la nómina de convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá. El juego ante los mexicanos será el 11 de octubre, a partir de las 8:00PM; mientras que el duelo ante los canadienses se disputará el 14 de octubre, a las 7:00PM, ambas horas colombianas.