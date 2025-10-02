Video: Daniel Muñoz anota un golazo y sigue haciendo historia con el Crystal Palace

Daniel Muñoz celebra su anotación en la Conference League con el Crystal Palace. (Photo by Crystal Pix/MB Media/Getty Images) / Crystal Pix/MB Media

Daniel Muñoz continúa haciendo historia con el Crystal Palace. El lateral derecho fue el encargado de convertir el primer gol del club inglés en una competencia europea, tras abrir el marcador en la visita de los ingleses al Dinamo de Kiev ucraniano, en la primera fecha de la Conference League.

A los 31 minutos del encuentro, el antioqueño capitalizó un centro extraordinario de Yeremi Pino, para enviar la pelota al fondo de la red con un remate de cabeza, dejando sin chances al portero Ruslan Neshcheret.

¡GOL SUDAMERICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE! El colombiano Daniel Muñoz marcó de cabeza el 1-0 del Crystal Palace sobre Dinamo Kiev.



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/r3L3pvfJgy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

Este es el primer gol de Daniel Muñoz en la presente temporada. Entre Premier League, Conference League, Copa de la Liga y Community Shield, ha disputado 11 compromisos.

El lateral antioqueño permaneció en el campo de juego 88 minutos, siendo sustituido por Rio Cardines; entretanto, Jefferson Lerma fue suplente e ingresó al terreno de juego a los 52 minutos por Will Hughes.

El otro gol del Crystal Palace lo convirtió Eddie Nketiah, también tras una asistencia de Pino. Los ingleses terminaron el partido con 10 jugadores, debido a la expulsión de Borna Sosa por doble amonestación.

El próximo partido del Crystal Palace será este domingo, cuando visite al Everton por la séptima fecha de la Premier League; entretanto, por la Conference League volverá a jugar el 23 de octubre ante el AEK Larnaca de Chipré.