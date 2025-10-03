Pacto Histórico justifica realización de consulta interna, pese a costos y despliegue de mesas

Congreso

Para garantizar el correcto desarrollo de la consulta interna del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre, las autoridades han destinado 13 mil mesas de votación que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, tendrán todo el acompañamiento y despliegue de seguridad. Se trata de una elección que, si bien es habitual, genera altos costos. Además, para este año coincidió con que solo el Pacto Histórico pidió llevar a cabo estos comicios.

De hecho, ese es uno de los puntos que destacan en el partido de Gobierno para la realización de la consulta. El representante Alejandro Ocampo asegura que los cuestionamientos deben ser no sobre los costos del proceso, sino por el hecho de que las demás colectividades no están consultando a la ciudadanía, sino eligiendo ‘con bolígrafo’.

“La consulta es un mecanismo que está en la ley. Esto lo programa el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Los únicos que cumplimos somos el Pacto Histórico. Acá lo raro es por qué los demás partidos no hacen consultas. ¿Por qué no le consultan a los ciudadanos las decisiones que van a tomar? No puede ser que la dificultad sea cuánto nos cuesta la consulta. Los demás partidos también deben de hacer unas primarias, unas internas para elegir a sus candidatos y no hacerlo ‘a dedo’ los jefes políticos”.

Otro de los puntos que destaca Ocampo es que como también se puede votar para elegir a los integrantes de las listas a Senado y Cámara, “técnicamente pues debe votarse en todo el país. Estamos hablando de elegir congresistas, tanto Cámara como Senado. Si usted elimina una mesa, le elimina el derecho a elegir y ser elegido alguna persona y eso podría implicar que traiga una acción de tutela, una demanda porque una persona se le violó el derecho a elegir o ser elegido entonces. Va a haber menos mesas, pero son todos los mismos puestos de votación”.