Pizarro, Muhamad y Bolívar se suman a precandidatura de Ivan Cepeda: cuestionan campaña de Quintero

Colombia

Este jueves las senadoras María José Pizarro y Gloria Florez, las exministras Susana Muhamad y Gloria Inés Ramírez y el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, oficializaron su adhesión a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda.

En medio del evento, Gustavo Bolívar aseguró que sería “muy triste”, que el precandidato Daniel Quintero sea quien llegue a representar al Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del 2026, motivo por el cual hizo un llamado a la unión al interior de la colectividad.

“Acá hay luchas que se han dado por muchas décadas y que estamos en una amenaza real de perderlas o de entregárselas a una persona que no significa esas luchas, que es el señor Daniel Quintero. Sería muy triste y vergonzoso que nuestro representante sea Daniel Quintero y por eso tenemos que unirnos”.

#POLÍTICA “Acá hay luchas que se han dado por muchas décadas y que estamos en una amenaza real de perderlas o de entregárselas a una persona que no significa esas luchas, que es el señor Daniel Quintero”, dijo Gustavo Bolívar tras anunciar su respaldo a la campaña de Iván Cepeda.… pic.twitter.com/D9yWJztfP4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2025

Por su parte la senadora María José Pizarro manifestó su respaldo a esta postura de Bolívar e indicó que no pueden permitir que las maquinarias lideren su proyecto político.

“Yo estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar, nosotros tenemos que inaugurar un segundo tiempo en este gobierno progresista, de este gobierno de cambio, pero también tenemos que inaugurar un nuevo tiempo para Colombia y ese es el objetivo fundamental, ganar las elecciones en el 2026”.

#POLÍTICA La senadora María José Pizarro también se sumó a la campaña presidencial de Iván Cepeda.



“Yo estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar, nosotros tenemos que inaugurar un segundo tiempo en este gobierno progresista, de este gobierno de cambio, pero también tenemos que… pic.twitter.com/mxSkmuR3Y7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2025

Sumado a esto, la senadora Gloria Florez insistió en que Iván Cepeda, es quien representa las banderas del Pacto Histórico.

“Estoy aquí, como presidenta de la Colombia Humana, como precandidata que fui, en total disposición compañero Iván a hacer que esa consulta ponga los votos por un hombre que nos representa”.

En medio de esto el precandidato presidencial, Iván Cepeda, hizo un llamado a sus compañeros de partido a “no dejarnos conducir a lo que llamo la política espectáculo, a quedar prisioneros de la narrativa que busca imponernos el espacio mediático y a ceder a los enfrentamientos a los que intentan llevarnos nuestros contradictores”.

#POLÍTICA El precandidato presidencial, Iván Cepeda, hizo un llamado a sus compañeros de partido a “no dejarnos conducir a lo que llamo la política espectáculo, a quedar prisioneros de la narrativa que busca imponernos el espacio mediático y a ceder a los enfrentamientos a los… pic.twitter.com/IqwA3vc3Bo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2025

Agregó Cepeda que aunque considera que al interior del Pacto Histórico hay diferencias, “esas diferencias son precisamente fuente de la democracia”.