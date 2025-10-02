Reforma a la Salud: Pacto Histórico propone concertación a promotoras de la ponencia alternativa

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2024.- La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Isabel Peralta Epieyu (c), habla este miércoles durante un debate en la sala de la Comisión en Bogotá (Colombia). La comisión Séptima del Senado colombiano debate este miércoles, una ponencia para archivar la controvertida reforma a la salud del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras crecen las críticas a su Gobierno por la intervención en la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, del grupo de origen español Keralty, por supuestos problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )