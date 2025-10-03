Capturado alias “Fede” en Medellín, uno de los criminales más buscados de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el ministro de Interior de ese país, John Reimberg, confirmaron la captura de alias “Fede”, uno de los criminales más buscados del país.

Explicaron que la captura se dio en Medellín, con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez. El nombre real de alias “Fede”, quien es el cabecilla del grupo criminal “Las Águilas” es Rolando Federico Gómez Quinde.

“Las Águilas” es conocida por ser una facción de Los Choneros, el grupo criminal más importante de Ecuador.

Se escapó de una cárcel en junio

“Fede” Fue detenido en enero de 2025, en un operativo cuando se le capturó con droga, armas de alto calibre y uniformes policiales y militares falsos, entre otras evidencias.

Sin embargo, el 20 de junio de 2025, se fugó de la Penitenciaría del Litoral, presuntamente vistiendo un uniforme militar y con complicidad de funcionarios penitenciarios y militares.

En su historial están implicados varios delitos: narcotráfico, asociación ilícita, asesinato, uso y portación ilegal de armas con una trayectoria criminal de más de 10 años al servicio de organizaciones ilegales.

Trayectoria criminal

De acuerdo con las autoridades, alias Fede cuenta con más de diez años de trayectoria al servicio del narcotráfico y organizaciones ilegales en Ecuador.

Su captura se logró gracias a una Circular Roja de INTERPOL que pesaba en su contra, luego de ser incluido en el cartel de los más buscados en Ecuador, por quien se ofrecía una recompensa de un millón de dólares.

Según la Policía de Colombia alias “Fede” se encontraba en Medellín, donde fue capturado, en busca de alianzas criminales con cabecillas locales e internacionales, para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes.

Este ciudadano ecuatoriano es señalado de coordinar el tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas con tránsito en Centroamérica.

Además, lideró la estructura criminal conocida como Los Águilas, consolidando su perfil como uno de los hombres más peligrosos del narcotráfico en la región.

En junio de 2025, habría pagado un millón de dólares para fugarse de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador, una de las cárceles más violentas de ese país, donde estuvo recluido tras varios procesos judiciales en su contra.