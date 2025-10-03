Inicia etapa de matriculación a colegios públicos de Bogotá en 2026: ¿Cómo es el proceso?

Bogotá D. C.

A partir de este jueves 2 de octubre y hasta el 26 de diciembre de este año estará abierto el proceso de matrículas en colegios públicos de Bogotá.

El proceso se realiza de forma gratuita y sin intermediarios a través de la página web de la Secretaría Distrital de Educación. Aplica para todas las personas interesadas obtener un cupo para los grados de primera infancia, educación básica y media, y educación para jóvenes y adultos.

El Distrito enfatiza que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas durante todo el año.

Los menores entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales del Distrito.

Este proceso a través del portal “De la mano contigo”, con el objetivo de facilitar el ingreso de los menores de edad al sistema educativo oficial.

Abel Matiz, subsecretario de Acceso y Permanencia indica que “los cupos se asignarán de manera directa y estarán de acuerdo a la disponibilidad de los colegios. Por eso es importante que nos registremos a tiempo. En la medida en que ingresemos más rápido, tenemos más opciones de obtener el cupo en el colegio que queremos”.

Resultados de la matriculación para grupos priorizados

Por otro lado, la Secretaría de Educación informa que el 30 septiembre inició la notificación y publicación de resultados sobre la asignación de cupo escolar para quienes realizaron solicitud de cupo nuevo para niñas, niños y jóvenes de grupos priorizados.

Los interesados están siendo notificados al correo y al número celular registrados en la solicitud. Pero esta información también se puede consultar en la página de la entidad.

Tras la notificación, los madres, padres y/o acudientes deben aceptar el cupo en la plataforma y formalizar la matrícula dentro de los cinco días hábiles siguientes de manera virtual o presencial.