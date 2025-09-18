Secretaría de Educación rechaza hechos violentos en protesta de maestros frente a su sede en Bogotá

Colombia

La Secretaría de Educación del Distrito rechazó los hechos ocurridos este miércoles frente a su sede, donde un grupo de alrededor de 50 integrantes de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (ADE) protagonizó protestas que derivaron en bloqueos y daños en el espacio público.

“Bloquear el transporte público y vandalizar la infraestructura impacta a miles de personas que quieren regresar a sus casas después de largas jornadas de trabajo”, señaló la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la Secretaría, estas acciones no representan a los más de 30.000 maestros que cumplen diariamente con su labor en las aulas de Bogotá.

Diálogo en medio de la tensión

La autoridad educativa recordó que en los últimos meses se han adelantado espacios de concertación, y como ejemplo citó la mesa de trabajo sostenida el pasado 15 de septiembre con la ADE y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Sin embargo, advirtió que “ningún diálogo es posible cuando se impone la violencia” e insistió en que la vía para resolver las diferencias debe ser el respeto y la concertación.

Llamado a resolver diferencias sin vías de hecho

La Secretaría de Educación reiteró su disposición para continuar el diálogo con el sindicato, pero subrayó que este debe darse garantizando los derechos de los estudiantes y de la ciudadanía en general.

“Hacemos un llamado a los miembros del sindicato para que las diferencias se resuelvan sin tomar las vías de hecho”, puntualizó el comunicado.