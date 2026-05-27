Conductor se habría dado a la fuga tras protagonizar accidente donde murió mujer en Cartagena

A la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena, fueron enviados los restos mortales de Ana Heronina Pérez Barrios, la mujer que falleció tras llevar la peor parte en un accidente que tuvo lugar en Mamonal, cerca al SENA Náutico.

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Con respecto a este trágico siniestro vial, Caracol Radio conoció que la hoy difunta se desplazaba como parrillera en una motocicleta, cuyo conductor chocó contra un separador de concreto en esa zona del corredor de carga, por circunstancias que son materia de investigación.

Tras el impacto ambos fueron conducidos a la clínica Blas de Lezo donde se produjo el deceso de Ana, mientras que el responsable del vehículo, presuntamente, abandonó el centro asistencial sin permitir que funcionarios del DATT realizaran entre otras cosas, la prueba de alcoholemia.

Por ahora no se ha logrado tener la plena identidad del conductor, que hoy es requerido por las autoridades.