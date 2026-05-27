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27 may 2026 Actualizado 12:10

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El exalcalde William Dau se retractó de las acusaciones contra el procurador Gregorio Eljach

El exmandatario de Cartagena reconoció ante la Fiscalía que no tiene pruebas sobre presuntos actos de corrupción atribuidos al jefe del Ministerio Público

William Dau, exalcalde de Cartagena. // Colprensa

William Dau, exalcalde de Cartagena. // Colprensa

William Dau, exalcalde de Cartagena. // Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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El exalcalde de Cartagena William Dau se retractó públicamente de los señalamientos y acusaciones que había lanzado en redes sociales contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. La declaración oficial se produjo como resultado de una audiencia de conciliación adelantada en la Fiscalía General de la Nación, originada por una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

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La controversia jurídica tuvo su origen en una serie de videos publicados entre enero y marzo de 2026 en las cuentas personales de Instagram y TikTok del exmandatario. En dichas piezas digitales, Dau cuestionaba de forma severa al jefe del Ministerio Público mediante afirmaciones asociadas a supuestos favores políticos, omisiones en sus funciones institucionales y presuntos actos de corrupción.

Durante la diligencia de retractación, el exalcalde admitió que utilizó expresiones de carácter ofensivo, irrespetuoso y desobligante que sobrepasaron los límites legítimos del debate público, afectando de manera directa el buen nombre y la honra del procurador general. De igual manera, manifestó que no posee evidencias materiales que vinculen al funcionario con conductas sancionables ni conoce fallos judiciales o administrativos en firme que lo declaren responsable de manejos irregulares en la Procuraduría.

El acuerdo de conciliación fue coordinado por los equipos jurídicos de ambas partes, contando con la representación del exfiscal general Mario Iguarán en nombre de Eljach. Al cerrar el proceso legal, el exmandatario de la capital de Bolívar presentó excusas públicas al procurador y a su entorno familiar, firmando un compromiso formal en el que se obliga a abstenerse de reproducir o reiterar este tipo de señalamientos en el futuro.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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