La Policía capturó en Las Gaviotas a dos presuntos delincuentes tras hurtar joyas y un celular

A través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, la Policía Nacional de Colombia, logró la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de hurto.

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La captura de ‘Bladi’, de 19 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, se produjo en la primera etapa del barrio Las Gaviotas. Minutos antes, los sujetos habían intimidado con arma corto punzante y hurtado los elementos personales de dos ciudadanas que transitaban por el sector.

Los elementos recuperados —dos cadenas de oro, dos dijes de oro y un teléfono celular marca iPhone 13 Pro—, avaluados en más de siete millones de pesos, fueron devueltos a las víctimas, quienes agradecieron la oportuna reacción de los uniformados.

La motocicleta incautada, el capturado y el aprehendido, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 2.886 personas por diferentes delitos, entre ellos, 340 por el delito de hurto.

“Seguimos obteniendo resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad y reiteramos el llamado a la ciudadanía para denunciar y cooperar con las autoridades, permitiendo capturar y judicializar a quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.