Fenalco Bolívar presentará a los congresistas la “Agenda para el futuro de la economía nacional”

El sector comercial y empresarial de la región Caribe se prepara para un espacio clave de debate y articulación institucional. En el marco de la Asamblea Anual de Afiliados de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Bolívar, el gremio presentará formalmente ante los congresistas de la República la denominada “Agenda para el futuro de Colombia”, una hoja de ruta con las prioridades económicas y sociales del país.

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Este documento estratégico consolida las principales preocupaciones, retos y propuestas del tejido empresarial frente al panorama nacional actual. El objetivo del encuentro con los legisladores es socializar propuestas normativas y de política pública que impulsen la reactivación del comercio, la competitividad regional, la generación de empleo formal y la seguridad jurídica para las inversiones en los distintos sectores productivos.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Hilton Cartagena, iniciando las actividades académicas y de debate a partir de las 7:30 a. m. De manera paralela, la asamblea será el escenario para la entrega de un estudio de alto impacto social y económico para las comunidades locales. A través del programa Fenaltiendas se revelarán en exclusiva los resultados y datos estadísticas de la nueva caracterización de los tenderos de Cartagena y del departamento de Bolívar, una radiografía detallada sobre las condiciones operativas, necesidades de financiamiento y dinámicas comerciales de estos microempresarios que representan la base del abastecimiento en los barrios.

Con esta agenda de trabajo, Fenalco Bolívar busca tender puentes directos entre el sector privado de la región y las células legislativas en Bogotá. El gremio espera que las problemáticas particulares del comercio caribeño sean integradas en las discusiones del Congreso, promoviendo herramientas que dinamicen las economías populares y garanticen un crecimiento sostenible para todo el territorio nacional.