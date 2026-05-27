Accidente de tránsito dejó mujer fallecida en Cartagena: conductor sufrió lesiones

Consternación y dolor vive una familia del barrio El Pozón tras la muerte de Esperanza Cortez Montes, una joven de 27 años que perdió la vida en un accidente de motocicleta en cercanías a la rotonda del barrio La Esperanza y Bazurto.

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La mujer, madre de dos menores de 7 y 10 años, residía en el sector Ciudadela La Paz y se dedicaba a trabajar en el Centro Histórico de Cartagena.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por sus allegados, el accidente se presentó entre las 2:30 y 3:00 de la mañana, cuando Esperanza se movilizaba como pasajera en una motocicleta. Al parecer, ambos se desplazaban desde el barrio San Francisco hacia otra zona.

A causa del fuerte impacto, la joven sufrió graves lesiones, especialmente en la cabeza y otras partes del cuerpo, heridas que le ocasionaron la muerte antes de recibir atención médica. El conductor de la motocicleta también resultó herido, aunque las autoridades indicaron que sus lesiones no serían de gravedad.