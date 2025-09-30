“Si me llama la Selección Colombia voy nadando... Siempre ha sido mi sueño”: Eddie Salcedo

El jugador colombo-italiano Eddie Salcedo, quien ha tenido su trayectoria deportiva principalmente en Italia, España y Grecia, reveló que su sueño es poder representar algún día a Colombia en la Selección de fútbol, país en donde nacieron sus padres.

El jugador empezó su carrera en el Genoa de Italia y actualmente juega con OFI Creta de España, con poco más de 200 partidos, en los que suma 38 goles y 6 asistencias, ha venido trabajando para que pronto pueda integrar la Selección Colombia.

“Mis padres son de Buenaventura, ellos se vinieron en el 2000 para Italia, donde yo nací. Pero todas mis raíces son de allá y me siento colombiano desde siempre”, inició diciendo Salcedo en una entrevista concedida a AS.

“En el Inter estuve en pretemporada con Cuadrado, ya lo había enfrentado y me decía ‘¿Por qué no venís a la Selección Colombia?’, siempre me pregunta. Con Jeison Murillo, una muy buena relación; con Cristian Zapata, también que jugó en el Genoa. Como mi mamá tenía un restaurante en Genoa, ellos iban a comer allá, quedaba al lado de la peluquería donde ellos se iban a peluquear y luego a comer ahí. Ahora con Lucumí y estuvimos hablando un buen rato, tengo una muy buena amistad con él”, afirmó el colombo italiano.

El sueño de Eddie Salcedo con la Selección Colombia

Aunque Salcedo fue convocado en dos ocasiones por las categorías inferiores de Italia, reveló que su sueño siempre ha sido recibir el llamado para jugar con la Selección Colombia y así poder representar al país de sus padres, lo cual sería un orgullo para él.

“Mi sueño siempre ha sido jugar en la Selección Colombia, desde niño. Por mi familia, por todo, ellos se sentirían orgullosos de verme allá, para mí sería un orgullo muy grande. Yo había debutado con la selección Italia, me convocó, hice de la sub-15 a la sub-21, me llamaron dos veces a la mayor, pero nada más estuve entrenando. Juan (Cuadrado) una vez me había mandado una nota preguntándome si la Selección me había llamado o convocado a un microciclo y dije que nunca me habían llamado”, afirmó Eddie.

Por último agregó: “En esos años habían dicho que yo no quería ir, nunca me ha llegado una convocatoria escrita y para mí es un sueño. Si me llama la Selección Colombia voy caminando, nadando. He seguido Copa América, Mundial, todo, para mí es un sueño jugar a la Selección Colombia, eso es lo más top”.