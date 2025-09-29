Samy Merheg, la joven promesa que se perdió Colombia: “No me dieron la mano en la Federación”

Samy Merheg es uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en los últimos años en el país. El delantero de apenas 18 años ha destacado con grandes actuaciones en el Deportivo Pereira, al punto de que varios equipos grandes del país han seguido de cerca su actualidad.

En diálogo con El VBar Caracol, el futbolista se refirió precisamente a esos rumores en los que equipos como Junior, Nacional y otros lo tendrían en el radar. Si bien aseguró estar concentrado en el Pereira, se mostró orgulloso por el hecho de que lo pretendan esas instituciones.

“Para mí es muy especial que equipos tan grandes de Colombia estén preguntando, estén interesados, es un reconocimiento muy chévere, pero no estoy enfocado en eso. Estoy enfocado en sacar adelante al equipo”, dijo al respecto.

Del mismo modo, manifestó que le gustaría tener su siguiente paso por el fútbol argentino o brasileño y luego llegar a una liga que sigue de cerca, como la italiana.

“Intento mirar mucha estadística. Al jugador colombiano, donde le ha ido mejor y es especial porque noto que el gran desempeño de los colombianos en Europa, muchos han pasado por Argentina. Yo ya estuve hace unos años, siento que me puede potencializar, me interesa mucho en Sudamérica, el argentino y el brasileño. En Europa soy muy aficionado al fútbol de Italia. Mi objetivo es una de esas ligas”, contó.

Merheg y el golpe al sueño de representar a Colombia

Merheg es colombiano de nacimiento, pero sus abuelos paternos son libaneses, por lo que tenía la posibilidad de representar a ambos países en las selecciones absolutas. El delantero contó la verdad de por qué terminó eligiendo a la selección árabe, ante el no llamado de la Selección Colombia.

Manifestó que estuvo en una concentración con Colombia Sub-20, pero que desde la Selección del Líbano le abrieron la puerta. Jugó tres partidos con la absoluta de ese país y aceptó la convocatoria para un cuarto juego, lo que hace imposible que se retracte, pues ese requisito de partidos representados (no más de 3) no lo cumple ante la FIFA.

“Estuve en un microciclo de la sub-20 en Colombia. No me volvieron a llamar. La Selección del Líbano me podía llamar, me comuniqué con la federación y tomé la decisión de ir a la selección libanesa. Me dieron la oportunidad en la sub-20, de unas mayores para jugar partidos y en marzo ya había jugado 3 partidos con la selección absoluta de Líbano y si iba a ese partido no tendría la posibilidad (de jugar con Colombia). Optamos con mi familia, si acá no tenía nada, tomé la decisión de ir con la selección libanesa”, reconoció.

“Quedo desligado con la selección colombiana. La FIFA dice que hay unos requisitos y se tiene que cumplir todos. No estaría la posibilidad el cambio de federación, uno de los requisitos es esperar 3 años si no se han jugado más de 4 partidos y otros requisitos. Estoy desligado a la Selección Colombia”, agregó.

Finalmente, comentó que su sueño desde pequeño era jugar con Colombia, pero que no recibió el respaldo de la Federación para seguir procesos en categorías menores.

“Contraté abogados para ver qué posibilidad había para jugar con Colombia, porque era mi sueño. Yo me ponía la camiseta y soñaba con la Selección Colombia, lo tenía presente, pero no tuve la fortuna de que me dieran la mano desde la federación para salir con esa camiseta algún día a jugar y hoy hago parte de la selección libanesa. Tengo que empezar a dejar de lado el sueño de jugar con Colombia y concentrarme en la selección libanesa.