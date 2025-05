Presidente Gustavo Petro sugiere entregar la Hacienda Nápoles a campesinos del Magdalena Medio

Bucaramanga

A su paso por Barrancabermeja para la entrega de 4.574 hectáreas de tierra para el municipio de Yondó, Antioquia, en límites con el puerto petrolero, terrenos que estaban bajo el poder de alias ‘Macaco’ y alias ‘Tomate’.

En medio de su intervención el presidente Gustavo Petro Urrego propuso que la Hacienda Nápoles debería ser del campesinado.

En este caso que esas tierras se le debería devolver a población del Magdalena Medio.

“Esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Es símbolo de lo que estamos haciendo. Lo que se trata en el Magdalena Medio es de devolverle la tierra a sus genuinos poseedores que es el campesinado”, expresó el primer mandatario.

Desde hace más de 18 años la Hacienda Nápoles inició sus primeros desarrollos como parque temático, después que fue expropiada por el Estado tras la lucha en contra el cartel de Medellín y perseguir a quien fue dueño de la hacienda, el narcotraficante Pablo Escobar.

🔴#Barrancabermeja | El presidente Gustavo Petro sugiere que la Hacienda Nápoles debe ser del campesinado, y devolver esas tierras a la población del Magdalena Medio. pic.twitter.com/HN5ZfJ8UBP — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 23, 2025

En el acto público el presidente fue acompañado de la directora del DAPRE, la Ministra de Agricultura, el director de la SAE y el alcalde de Barrancabermeja.

Petro Urrego aprovechó además para pedirle al director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, “tener unidades especiales que acompañen a la Unidad Nacional de Tierras a desalojar cualquier baldío invadido o hacienda que fue entregada a victimarios y senadores de la República”.

Señaló que si hay congresistas que posean baldíos y haciendas entregadas por paramilitares para reparar las víctimas, “son criminales y el Gobierno tiene el derecho a través de mecanismos legales de recuperar esa tierra”

📍#Barrancabermeja | El presidente Gustavo Petro le pidió al director de la Policía Nacional "tener unidades especiales que acompañen a la UNT a desalojar cualquier baldío invadido o hacienda que fue entregada a victimarios y senadores de la República". pic.twitter.com/m2zRwAYtEE — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 23, 2025

Le dio la orden a la Policía Nacional que acompañe la UNT para recuperar esas tierras y devolvérsela a las familias campesinas.

“No nos vamos a quedar con una hectárea, yo no tengo más tierra que la de mi casa y ya no vive nadie en ella, así que me toca venderla”.

Con una especie de cabildo abierto en el colegio de la Normal Superior Cristo Rey, no perdió la oportunidad de referirse sobre la consulta popular.

📍#Barrancabermeja | Desde el puerto petrolero santandereano en un acto de cabildo abierto el presidente Gustavo Petro reiteró que "se hizo trampa en la consulta popular en el Senado". pic.twitter.com/ZwwhrS5fy3 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 23, 2025

Insinuando que “se hizo trampa en la consulta popular en el Senado, y eso no se le hace al pueblo. Tiene la oportunidad la Comisión Cuarta del Senado de reparar, pero por lo que he alcanzado a leer está haciendo conejo”.

Invitó a la población a unirse al paro nacional de 48 horas del próximo 28 y 29 de mayo, para apoyar la consulta.