“Quien gane la consulta tiene altas probabilidades de ser el próximo presidente”: Daniel Quintero

Tunja

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle, sigue recorriendo el país presentando sus propuestas para que los ciudadanos lo elijan el 26 de octubre en la consulta de su partido, se declaró muy contento de la forma como su campaña ha ido creciendo.

“Muy contentos de estar acá. La campaña está avanzando, creciendo con mucho entusiasmo en todo el país. Hemos recorrido gran parte del país, seguimos recorriéndolo y madrugando”.

Dijo que en la consulta hay tres opciones muy buenas que representan el partido del presidente, Petro.

“Son tres candidatos creo yo con un reconocimiento muy importante, yo vengo de ser alcalde de Medellín, Carolina debe ser ministra de Salud y pues Iván Cepeda, de un recorrido histórico largo no solo en la izquierda sino como senador, la batalla que ha dado como defensor de Derechos Humanos. Entonces creo que hay opciones muy buenas, teníamos un abanico mucho más amplio, pero se fue depurando”.

Frente a la salida de muchos precandidatos que declinaron la posibilidad de participar en la consulta, Daniel Quintero aseguró que todos ellos, seguirán construyendo apoyo popular.

“Lo importante es que tenemos un gran equipo en este momento y yo estoy seguro que los otros muchos de ellos pasaran al Senado, van a ser elegidos también y eso va a permitir ir construyendo, que es lo que hacen los países modernos en el mundo y que tienen movimientos como el nuestro que representan a la gente que crean movimientos donde no hay perdedores, sino que se va es construyendo, apoyo popular y esas experiencias no se pierden, sino que se trabajan o pasan a trabajar en otros, en otras posiciones, en el Senado o en el Gobierno”.

Destacó que lo suyo es unir la izquierda.

“La misión es unir y a la izquierda siempre la habían derrotado porque se separaba. Y Petro logra algo increíble y es que por primera vez logra un Pacto, por eso se llamó el Pacto Histórico y era histórico porque no había pasado y cuando hay unidad, entonces se elige. No había pasado antes”.

El precandidato, Daniel Quintero habló de su relación con el presidente, Gustavo Petro.

“Tenemos una relación, diría yo, de confianza de trabajo conjunto. El ama a Colombia, yo amo a Colombia, a él lo han perseguido, a mí me han perseguido. Los dos fuimos alcaldes, tuvimos que enfrentar a la Procuraduría, él la Ordóñez y yo la de Margarita Cabello y bueno y eso, nos ha unido mucho”.

Se declaró contento con el lugar en el que quedó ubicado en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre.

“Yo lo que creo es que cuando son tan poquitos candidatos se le hace muy fácil al ciudadano, no importa el lugar porque además somos muy fáciles de diferenciar. La verdad es que yo estoy muy contento para mí aparecer ahí en ese tarjetón, es un honor. Es que yo, soy relativamente joven en la política, pero con experiencia y verme al lado de figuras tan relevantes, para mí es increíble, un sueño realizado”.

Así explicó Quintero cómo será la consulta del 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre el Pacto Histórico realizará consulta popular de donde elegirá al candidato presidencial y las listas a Senado y Cámara.

A propósito, el precandidato Daniel Quintero se refirió a ese proceso y qué sigue en la carrera presidencial.

“Esto es muy importante porque para ganar la presidencia hemos planteado varios procesos, llamémoslo de filtro. Este es el primero, vamos a escoger entre todos los candidatos del Pacto, los más cercanos al presidente, vamos a escoger uno. Ese candidato que va a ir a otra consulta el 8 de marzo, el día que se eligen los congresistas habrá otro filtro donde habrá otros candidatos, se ha planteado que esté el Partido Verde, que este Unitarios, Comunes, el resto de los movimientos que no alcanzaron a ser recogidos en este proceso del Pacto Histórico”.

Aseguró Daniel Quintero de las altas probabilidades que tendrá el que gane la consulta del 26 de octubre de convertirse en el próximo presidente.

“Quién gana esta consulta, lo dicen los expertos en temas electorales, tiene una altísima probabilidad de ser quien gane también la de marzo y seguramente como digo yo, o ganar en primera vuelta en mayo y si no nos alcanza para ganar en primera vuelta, ganar en segunda vuelta. En esta consulta con esos tres nombres que hemos mencionado, incluido el mío Daniel Quintero, si Dios quiere el próximo presidente puede salir hoy, casi seguramente el próximo presidente de los colombianos”.