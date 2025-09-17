Ecopetrol aumentará exportaciones de asfalto sólido en 40% gracias a nueva operación logística

Ecopetrol inició operaciones de exportación de asfalto sólido por el Puerto de Cartagena, mediante la implementación de una nueva operación logística multimodal que le permitirá incrementar en 40% la evacuación del producto, para llegar a clientes en el Caribe, Centro y Suramérica.

Desde la Refinería de Barrancabermeja, y en sinergia con nuestros aliados de logística operativa Big River y Bulkmatic, fueron producidas, solidificadas, empacadas y cargadas en camiones las primeras 256 toneladas de asfalto sólido, que luego se trasladaron al puerto para su despacho en un buque portacontenedor con destino a Chile, bajo las especificaciones de calidad y los estándares internacionales.

A través del Puerto de Cartagena se empezarán a mover entre 600 y 1.000 toneladas mensuales de este producto, lo cual generará beneficios estimados en USD$1.5 millones por año.

Con esta nueva alternativa logística se atenderán nuevos mercados en América Latina que no tienen facilidades logísticas para manejar asfalto líquido. Además, se apalanca el desarrollo de los puertos de carga seca de Cartagena, dado que esta ubicación geográfica ofrece mayores posibilidades de rutas navieras y de buques de mayor tamaño.

Ecopetrol trabaja en el desarrollo de alternativas comerciales y logísticas, apoyadas en operaciones multimodales, que sean cada vez más eficientes e incrementen los beneficios de cada uno de los eslabones de la cadena de valor de sus productos.