Economía

Ventas de dulces colombianos aumentan un 7% sus ventas en el exterior

Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, lideran la lista de los departamentos más exportadores de este tipo de productos; les siguen Bogotá, Cundinamarca y Atlántico

Ventas de dulces colombianos aumentan un 7% sus ventas en el exterior. Cortesía. Analdex

Ventas de dulces colombianos aumentan un 7% sus ventas en el exterior. Cortesía. Analdex

Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de confitería de azúcar y de cacao sumaron US$225 millones, según cifras de la Dian, con análisis de Analdex. Aún con el contexto arancelario, Estados Unidos siguió en el primer lugar de las compras, creciendo 47,2% frente a 2024, un buen precedente con el comienzo de la temporada de Halloween.

La noche de las brujas y de los disfraces a nivel mundial va a ser fundamental para que las exportaciones de confitería colombiana puedan cerrar un buen 2025. De acuerdo con cifras de la Dian, con análisis de Analdex, entre enero y julio de 2025, estas ventas externas registraron US$225 millones, un 7% más frente al mismo lapso de 2024, cuando fueron US$211 millones.

“Los productos de confitería colombiana han incluido tecnología e innovación en sus procesos, por lo que son exportaciones con valor agregado, que han conquistado no solo países de la región y sino también algunos de África y Medio Oriente. Halloween es la temporada más importante que dinamiza estas ventas y esperamos que las exportaciones puedan cerrar el año con un aumento de doble dígito”, analizó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Lea también: Exportaciones colombianas reportaron una reducción del 4.1%

El dirigente gremial complementó que “a pesar del arancel del 10%, Estados Unidos se posiciona como el comprador número de estos productos colombianos, con un aumento de 47,2%, en los primeros siete meses del año”. Este destino sumó US$60,4 millones, mientras que en 2024 habían sido US$41 millones.

Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF, por sus siglas en inglés), el consumo de dulces y confitería en Halloween supera los US$11.000 millones, y los bienes más demandados son los chocolates, gomitas, y otros dulces decorados.

Luego de EE. UU., Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Costa Rica, fueron los destinos más importantes para la confitería colombiana. Resalta que en el puesto 14 se ubica la República del Congo, con US$2,8 millones, con un salto de 145% comparado a 2024. Así mismo, Arabia Saudita y Costa de Marfil (principal exportador de cacao del mundo), tuvieron incrementos de 747% y 157%, respectivamente.

Le puede interesar: Exportación de carbón cae medio millón de toneladas en 2025: ¿Cuáles son las implicaciones?

En tanto que Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, están liderando la lista de los departamentos más exportadores de este tipo de productos; les siguen Bogotá, Cundinamarca y Atlántico.

Al mirar por productos, bombones, caramelos, confites y pastillas; los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco); los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, fueron los que más se vendieron en el exterior, a julio de este año.

De igual forma, las empresas más exportadoras fueron Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad