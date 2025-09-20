Ventas de dulces colombianos aumentan un 7% sus ventas en el exterior

Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de confitería de azúcar y de cacao sumaron US$225 millones, según cifras de la Dian, con análisis de Analdex. Aún con el contexto arancelario, Estados Unidos siguió en el primer lugar de las compras, creciendo 47,2% frente a 2024, un buen precedente con el comienzo de la temporada de Halloween.

La noche de las brujas y de los disfraces a nivel mundial va a ser fundamental para que las exportaciones de confitería colombiana puedan cerrar un buen 2025. De acuerdo con cifras de la Dian, con análisis de Analdex, entre enero y julio de 2025, estas ventas externas registraron US$225 millones, un 7% más frente al mismo lapso de 2024, cuando fueron US$211 millones.

“Los productos de confitería colombiana han incluido tecnología e innovación en sus procesos, por lo que son exportaciones con valor agregado, que han conquistado no solo países de la región y sino también algunos de África y Medio Oriente. Halloween es la temporada más importante que dinamiza estas ventas y esperamos que las exportaciones puedan cerrar el año con un aumento de doble dígito”, analizó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Lea también: Exportaciones colombianas reportaron una reducción del 4.1%

El dirigente gremial complementó que “a pesar del arancel del 10%, Estados Unidos se posiciona como el comprador número de estos productos colombianos, con un aumento de 47,2%, en los primeros siete meses del año”. Este destino sumó US$60,4 millones, mientras que en 2024 habían sido US$41 millones.

Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF, por sus siglas en inglés), el consumo de dulces y confitería en Halloween supera los US$11.000 millones, y los bienes más demandados son los chocolates, gomitas, y otros dulces decorados.

Luego de EE. UU., Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Costa Rica, fueron los destinos más importantes para la confitería colombiana. Resalta que en el puesto 14 se ubica la República del Congo, con US$2,8 millones, con un salto de 145% comparado a 2024. Así mismo, Arabia Saudita y Costa de Marfil (principal exportador de cacao del mundo), tuvieron incrementos de 747% y 157%, respectivamente.

Le puede interesar: Exportación de carbón cae medio millón de toneladas en 2025: ¿Cuáles son las implicaciones?

En tanto que Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, están liderando la lista de los departamentos más exportadores de este tipo de productos; les siguen Bogotá, Cundinamarca y Atlántico.

Al mirar por productos, bombones, caramelos, confites y pastillas; los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco); los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, fueron los que más se vendieron en el exterior, a julio de este año.

De igual forma, las empresas más exportadoras fueron Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu.