¡Gran disminución! Precio oficial del dólar HOY 2 de octubre en Colombia, según Banrep

El presupuesto de Estados Unidos debe ser aprobado anualmente, esto por medio de su congreso, donde deben ponerse de acuerdo tanto los demócratas como los republicanos, los dos principales partidos políticos que existen en dicho país.

Sin embargo, cuando estos dos no logran un acuerdo, ocurre lo que se llama un cierre de gobierno, un estado por el cual se abre un espacio de incertidumbre, pues su duración es incierta, y esto implica que la gran mayoría del aparato estatal, quede paralizada.

Esto afecta principalmente a los empleados federales, quienes en ocasiones anteriores, cuando se han dado cierres de gobierno, han estado bajo un ‘fourlough’, es decir, una licencia temporal en la cual no reciben pagos. Además, otra parte del estado debe mantener sus funciones, sin embargo, no reciben su pago hasta que se aprueben los fondos de gasto para el siguiente año.

Según esto, se deben cancelar temporalmente operaciones en áreas fundamentales para dicho país, como por ejemplo, la defensa y seguridad nacional o la respuesta a emergencias. En conjunto con esto, se cierran parques, museos, no se atienden las citas migratorias y se retrasan los préstamos federales.

Para el 2025, este cierre de gobierno genera especial incertidumbre, pues adicional a que ha sido un año donde la economía del país norteamericano se ha presentado de cierta forma inestable, el presidente Donald Trump recientemente ha amenazado a trabajadores federales con despidos durante el cierre, lo que según expertos, podría significar un problema económico grande.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar tuvo una disminución significativa en su precio frente al valor de apertura el día de ayer, esta vez, se trata de una caída de 33 pesos colombianos. La cual, si bien no es de una cantidad escandalosa, es significativa, ya que el dólar se establecería nuevamente por debajo de la barrera de los 3.900 pesos.

Según esto, y con base en la tasa representativa del mercado que es publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar que regiría para el día de hoy, 2 de octubre, sería de 3.890 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Bogotá D.C. - Te compran: $3,824 | Te venden: $3,928

Medellín - Te compran: $3,786 | Te venden: $3,935

Cali - Te compran: $3,835 | Te venden: $3,965

Cartagena - Te compran: $3,700 | Te venden: $3,950

Cúcuta - Te compran: $3,820 | Te venden: $3,860

Pereira - Te compran: $3,890 | Te venden: $3,970

Precio del euro en Colombia

El precio de la divisa predominante en la Unión Europea, acostumbra a presentar fluctuaciones mucho mayores en su precio que el dólar americano, tanto aumentos como disminuciones. Para el día de hoy, 2 de octubre, el precio de esta moneda ronda los 4.560 pesos, según la plataforma ‘Investing’.

Estableciéndose en este valor luego de tener una reducción del 0,80%, que traducido en su valor de referencia, se traduce en una caída cercana a los 36,60 pesos colombianos por cada euro.

