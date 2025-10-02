Habrá restricción de parrillero en moto por la visita del presidente, Gustavo Petro, a Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, reveló las medidas de seguridad que se implementarán para la visita presidencial a la capital del Tolima este viernes 3 de octubre.

Los cierres de vías comenzaran a operar desde las 7 de la mañana del viernes y se extenderán hasta que finalice el evento, mientras que las medidas de seguridad se extenderán hasta el sábado a las 6:00 a.m.

“Los cierres serán de la calle 10 a la 12 entre las carreras segunda y quinta, en estas zonas no se permitirá operación de aeronaves no tripuladas que no sean oficiales”, dijo Espín.

Las autoridades anunciaron también que previo al evento sectores afines al presidente, Gustavo Petro, realizarán una movilización que terminará en la Plaza Murillo Toro.

“Los cierres estarán a cargo de la Secretaría de Movilidad y el esquema de seguridad del señor presidente, de igual forma habrá restricciones en cuanto a la movilización de escombros, cilindros de gas y trasteos”, resaltó.

¿Habrá prohibición de parrillero en moto en Ibagué?

Por otra parte, el funcionario confirmó que sí habrá restricción al parrillero hombre o mujer en moto en las zonas en las que se harán los cierres por la visita del mandatario de los colombianos.

“La restricción será en el centro para no afectar otros zonas de la ciudad, al igual en los alrededores donde se hará el evento habrá restricción a la venta de licor. De igual forma no se podrá estacionar cerca a los anillos de seguridad”, resaltó.

Dato: la logística del evento recomendó no asistir con sombrillas y pancartas por seguridad para los asistentes del evento.