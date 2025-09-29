Así será la concentración del presidente Gustavo Petro en Ibagué

Ibagué

Luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tras liderar un mitin pro Palestina en las calles de New York donde pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump, hecho que derivó en el retiro de su visa norteamericana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro anuncia que liderará una masiva concentración en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

En varios mensajes, antes de su visita a los Estados Unidos, Petro había advertido que convocaba a su militancia a un encuentro en Ibagué. Mensaje que reafirmó una vez el Departamento de Estado tomó la decisión de retirarle la visa americana.

El 23 de septiembre el Jefe de Estado publicó a través de sus redes sociales el siguiente mensaje:

Mensaje del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales Ampliar

Una vez el gobierno norteamericano le notificó que le retiraba la visa americana, el día sábado, 27 de septiembre, Gustavo Petro publicó en sus redes sociales que “Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa”.

https://x.com/petrogustavo/status/1971856370681934076

¿Cuándo y Dónde?

Plaza Murillo Tor de Ibagué Ampliar

Tras estos anuncios, se confirmó que esta concentración será este viernes 3 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.

Este lugar es emblemático en el Tolima políticamente hablando teniendo en cuenta que marca un termómetro para los grupos políticos que se ‘miden’ para llenar este amplio espacio ubicado en el corazón de la capital del Tolima.

Por varias décadas, esta plaza que lleva el nombre del chaparraluno quien ocupó la presidencia de la república en dos ocasiones, militante del partido Liberal y considerado el ‘padre de las comunicaciones’ en Colombia, Manuel Murillo Toro, ha sido escenario donde dirigentes de todas las vertientes políticas convocan a su militancia para colmarlo y de esta manera enviar un mensaje de amplia convocatoria.

¿Cómo llegar a este lugar?

La Plaza Murillo Toro de Ibagué está ubicada en un perímetro entre las carreras tercera y cuarta y entre las calles diez A y once.

A este lugar se puede llegar por medio de transporte público tipo buseta cuyas rutas, en su mayoría, ascienden al centro de la ciudad.

Asimismo, para acceder en taxi o vehículo particular se puede hacer por las carreras segunda y se camina una cuadra o igualmente en forma directa por la cuarta. Recordemos que la carrera tercera es peatonal.

Para tener en cuenta

El ascenso por la carrera quinta entre calles quince y diez, que sirve igualmente para llegar a la zona de la plaza Murillo Toro está cerrada por las obras de recuperación vial que adelanta la Alcaldía de Ibagué a través del Sistema Estratégico de Transporte Público, lo cual va a generar dificultades para el acceso a este sector de la ciudad.