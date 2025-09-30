¿La gobernadora del Tolima Adriana Matiz asistirá al evento de Petro en Ibagué? Esto dijo

Tolima

El presidente de la República Gustavo Petro anunció que liderará un evento masivo en la plaza Murillo Toro de Ibagué este viernes, 3 de octubre, a las 3 de la tarde, el cual se constituye en el primer acto público del Jefe de Estado luego de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de retirarle la visa.

Recordemos que el Departamento de Estado tomó esa decisión luego que el presidente Colombiano participara en un mitin pro-palestina en las calles de Nueva York donde pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump.

Dicho acto convocado por el propio presidente Petro ha sido interpretado como el punto de partida de una intensa agenda por el país en clave electoral de cara a la escogencia de un candidato único de los sectores de izquierda, además elecciones a Congreso y por supuesto la elección presidencial.

¿Asistirá la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz?

Es ampliamente conocida la tensión en las relaciones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima, especialmente en los temas relacionados con el manejo del orden público, lo que ha originado permanentes choques entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora, Adriana Matiz.

A propósito de esos roces, ha surgido la pregunta sobre la participación de la gobernadora del Tolima en el evento de este viernes, 3 de octubre.

La mandataria seccional confirmó a través de su cuenta en la Red Social X, que el próximo viernes, 3 de octubre, cumplirá una agenda, previamente establecida, en el municipio de Chaparral.

“Tengo ya una agenda programada para el próximo viernes 3 de octubre en el municipio de Chaparral, donde haré seguimiento a históricos proyectos de inversión en Infraestructura y en el sector Social que se están ejecutando por más de 100 mil millones de pesos”, afirmó Matiz en una primera publicación.

Seguidamente, en otra publicación la mandataria dio a conocer que también informará sobre inversiones de su Gobierno en sectores rurales de Chaparral: “Asimismo informaré inversiones adicionales para sectores rurales del municipio, como El Davis y La Marina”.

Finalmente, Adriana Matiz dio la bienvenida al presidente Gustavo Petro y adelantó que está dispuesta ante cualquier encuentro de carácter institucional con el jefe del Estado.

“Pero, de ser convocada a alguna actividad INSTITUCIONAL especial, estamos prestos, así como a intercambiar opiniones y concretar acciones en la misma @gobertolima, si así lo considera el presidente. Bienvenido siempre a mi despacho y a mi tierra bella”, dijo Matiz Vargas.