Política

Presidente Petro convoca movilización para el próximo 03 de octubre

El centro de Ibagué, será el lugar de la concentración por ´la dignidad y la democracia´.

Presidente Petro convoca movilización para el próximo 03 de octubre

Karen Guerrero.

Colombia.

El presidente Gustavo Petro anunció una movilización en Ibagué, convocada bajo la consigna de “la dignidad y la democracia”.

Según lo informó el mandatario de la República a través de un trino de X, la concentración se llevará a cabo el viernes 3 de octubre a las 3:00 de la tarde.

El lugar de encuentro será la Plaza Murillo Toro, en el centro de la capital tolimense, espacio en el que se espera la presencia de simpatizantes y ciudadanos que respalden la jornada.

Por su parte, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que resaltó: “Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, acompañado de una fotografía suya en Nueva York cuando realizó los polémicos pronunciamientos que terminaron en la revocatoria de su visa norteamericana.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad