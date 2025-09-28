Presidente Petro convoca movilización para el próximo 03 de octubre

Colombia.

El presidente Gustavo Petro anunció una movilización en Ibagué, convocada bajo la consigna de “la dignidad y la democracia”.

Según lo informó el mandatario de la República a través de un trino de X, la concentración se llevará a cabo el viernes 3 de octubre a las 3:00 de la tarde.

El lugar de encuentro será la Plaza Murillo Toro, en el centro de la capital tolimense, espacio en el que se espera la presencia de simpatizantes y ciudadanos que respalden la jornada.

Por su parte, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que resaltó: “Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, acompañado de una fotografía suya en Nueva York cuando realizó los polémicos pronunciamientos que terminaron en la revocatoria de su visa norteamericana.