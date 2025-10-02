Juzgado niega tutela contra el presidente Petro por presunta estigmatización al nombre Brayan

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá negó por ‘improcedente’ una tutela presentada por un ciudadano identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero, quien se sintió afectado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el mas reciente Consejo de Ministros, en el que asoció el nombre “Brayan” con hombres maltratadores de mujeres.

El ciudadano argumentaba que las declaraciones del mandatario vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad, por eso buscó que el jefe de Estado rectifique públicamente sus palabras.

Impugnó el recurso

Caracol Radio se comunicó con el demandante: “Ya interpuse una impugnación al fallo de tutela que deberá resolverlo el honorable Tribunal Superior de Bogotá. Mi conformismo es el siguiente: si bien es el presidente de la Republica, la tutela iba encaminada en contra de Gustavo Petro. Persona natural. Dice la tutela y el decreto que la regula que en caso de que un periodista o una institución cometa algunos malos comentarios, contra estos procede el recurso previo que es la petición antes de interponer la tutela, en este caso no porque se puso directamente al señor Gustavo Petro Urrego como persona que a través de un medio de comunicación pues advirtió esas malas palabras”.

¿Qué dijo el presidente Petro de los Brayan?

Las declaraciones que motivaron la tutela fueron: “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayan’s son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, señaló Petro.

Vea el fallo completo: