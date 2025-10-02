Gobernadora del Valle respondió al Gobierno Nacional sobre reforma alternativa a la salud

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, reconoció que se reunió con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, pero, eso sí, cuando era presidenta del Partido de la U, no en calidad de gobernadora, cargo que ocupa desde el 01 de enero del 2024.

“Con la doctora Dilian me senté 12 horas, dos días seguidos y cada vez hemos atendido cada una de sus necesidades (…) uno no puede entender que tenga un jefe político, y haga lo totalmente diferente a lo que nosotros pactamos”, dijo el ministro Jaramillo, refiriéndose a que la senadora Norma Hurtado habría desobedecido a los acuerdos alcanzados con su jeje y copartidaria política Dilian Francisca Toro.

Como respuesta la gobernadora del Valle afirmó que hace más de dos años, siendo presidenta del Partido de la U ser reunió con el presidente con la intención de presentarle algunas propuestas para el proyecto de ley de la reforma a la Salud.

“Se las presenté yo personalmente al presidente, aceptó muchas de esas sugerencias, pero hasta hoy, hasta lo que yo sé, no se han incluido todas las sugerencias que se hicieron”, dijo la mandataria.

Ya como gobernadora, aclaró que no tiene ninguna injerencia en las decisiones del congreso “la relación que debe tener el presidente con los congresistas, es de ellos, yo ya no tengo por qué estar en el Congreso incidiendo en reformas. Lo que sí puedo decir es que no conozco la reforma alternativa y tampoco creo que el Congreso se vaya a prestar para que en una reforma se puedan generar actos de corrupción”.

Toro, También aprovechó la oportunidad para referirse a la senadora Norma Hurtado, defender su trabajo y asegurar que no se prestaría para generar actos de corrupción en un proyecto de ley.

Finalizó la mandataria invitando al representante del Ministerio de Salud y al presidente Gustavo Petro a reunirse, pero ahora como representante del Valle del Cuaca y discutir sobre las dolencias de los pacientes, en atención y entrega de medicamentos, analizar la reforma de una manera técnica que finalmente beneficie a los colombianos.