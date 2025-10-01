Gremio agroindustrial de la caña se pronunció por señalamientos de la ministra Irene Vélez

Claudia Calero, de Asocaña, aseguró en La W que el gremio de los azucareros está dispuesto a trabajar con el candidato que llegue a ser presidente. / PhanuwatNandee

El gremio de la caña de azúcar, en el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali, respondió a señalamientos emitidos por la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, durante la presentación de la inauguración donde mencionó a los cultivos como “responsables de desastre ecológico y social”.

La ministra expresó que “desde los años 70 la expansión de la caña de azúcar ha sido un desastre ecológico y no solo ecológico, sino también social. Y creo que en esto hay que ser muy enfáticos en la medida en que, por ejemplo, la ocupación de la tierra para la producción de caña de azúcar aquí ha agotado las fuentes de agua subterránea”.

También afirmó en su intervención que los ingenios han contaminado las fuentes de agua y utilizado glifosato perjudicando la salud de comunidades, por ello resaltó que es el momento de diversificar los cultivos en la región.

“Hoy por hoy necesitamos frutales, necesitamos otro tipo de uso del suelo en donde participen también las comunidades campesinas que han sido durante estas décadas marginadas, puestas en las montañas de manera absolutamente precaria en términos de acceso a la tierra”, dijo Vélez.

Ante esta situación el gremio de la caña de azúcar se pronunció explicando cómo funciona actualmente el sector y cómo beneficia a las comunidades.

Claudia Calero presidente de Asocaña, respondió punto por punto a lo que afirmó la ministra de Ambiente, haciendo énfasis en que son cuidadosos con los recursos naturales, ya que de ellos depende el futuro de la agroindustria.

“Contamos con riego tecnificado y hoy estamos usando 50% menos de agua en los cultivos y en las fábricas hemos reducido el consumo en un 30%. Segundo, no hemos ni estamos acabando el agua subterránea. En el Valle del Cauca contamos con un acuífero de más de 40 mil millones de metros cúbicos”, puntualizó la representante gremial.

Adicionalmente, precisó que hace muchos años se dejó de usar el glifosato en cultivos y que por el contrario se busca generar conciencia con tecnología e innovación para mantener el equilibrio con el medio ambiente.

“Sobre el uso de la tierra, estamos en cuatro departamentos, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, que tienen todos estos una extensión de 6.4 millones de hectáreas. Solo el 4% del total de esa área están sembradas en caña de azúcar. es decir, 239 mil hectáreas. Y eso apenas es el 9% del área potencial agrícola en la región”. Afirmó Calero que en el Valle solo se aprovecha el 48% del área cultivable y aún así son líderes en producción de naranja, uva, lulo, pepino, entre otros productos.

Finalizó la representante de Asocaña contando que el sector genera 286 mil empleos formales.