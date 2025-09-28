Así será el plan de choque para reforzar la seguridad en seis municipios del Valle

En respuesta al incremento de la criminalidad en el Valle del Cauca, el Gobierno Nacional anunció un plan de choque para fortalecer la seguridad en seis municipios: Buenaventura, Palmira, Candelaria, Florida, Pradera y Dagua. La estrategia fue definida durante un Consejo de Seguridad realizado en Palmira, liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y las autoridades regionales.

La mandataria del Valle confirmó el despliegue de 500 nuevos uniformados antes de finalizar noviembre, como parte de una intervención integral que busca recuperar el control territorial y combatir las economías ilegales.

“Se acordaron acciones claves con énfasis en Buenaventura, donde se implementará un plan de choque que incluye la llegada de Fuerzas Especiales, un nuevo radar, tres buques y operativos contra minas ilegales en el Río Naya”, explicó La gobernadora Dilian Francisca Toro.

La minería ilegal, según las autoridades, representan una fuente de financiación para grupos delincuenciales. Por ello, el ministro Sánchez destacó que la seguridad de Buenaventura depende de una intervención profunda en su zona rural.

“La Armada desplegará tres buques desde el Caribe en diciembre, junto con 11 botes fabricados por la industria nacional para reforzar el control fluvial”, indicó.

Además, el Ejército Nacional recibirá nuevas capacidades operativas, incluyendo sistemas de comunicación, armas de acompañamiento y 17 vehículos adicionales, que se suman a los 33 ya entregados para fortalecer la Tercera División en el suroccidente colombiano.