Biodiversidad del Pacífico inspira medicina capilar ancestral en Cali

Valle del Cauca

Especies como el açaí, el borojó y el chontaduro, tradicionales en la alimentación y la medicina popular, han demostrado propiedades antioxidantes y regenerativas que también pueden aplicarse al cabello

Esto lo explicó, Elciria Murillo fundadora de un emprendimiento de belleza que se enfoca en sostenibilidad y el uso de materiales naturales para sus productos.

En la Semana de la Biodiversidad, el Pabellón Potencial Pacífico presentó iniciativas que conectan la riqueza natural de la región con nuevas formas de bienestar. Entre ellas, destacó el trabajo de Lizzy Natural, una propuesta que aprovecha plantas medicinales del Pacífico para el cuidado capilar, facial y corporal.

“Rescatamos saberes ancestrales del Pacífico y los unimos con prácticas sostenibles. Cada planta que utilizamos se resiembra en tierras limpias, sin químicos, lo que garantiza un proceso amigable con el ambiente”, señaló Murillo.

En la feria, se resaltó cómo el coco, el romero, la guayaba, el guásimo, la malva y el totumo pueden ser aliados para fortalecer el cuero cabelludo, reparar fibras dañadas y estimular el crecimiento, evidenciando el potencial de la biodiversidad como fuente de innovación.

La emprendedora resaltó además que el proceso inicia desde la siembra controlada de plantas medicinales, asegurando que cada cosecha respete el equilibrio de los ecosistemas. “Por ejemplo, si sembramos 500 matas, solo cosechamos una parte y dejamos el resto para que la tierra siga dando vida. La resiembra siempre está presente”, explicó.

La experiencia demuestra que la riqueza natural del Pacífico no solo representa un patrimonio cultural y ambiental, sino también un campo de exploración para soluciones sostenibles que integran ciencia, tradición y cuidado del entorno.