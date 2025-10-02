Estas son las habilidades más buscadas por las empresas en Colombia, según Coursera

En un mundo laboral cada vez más competitivo y digitalizado, las empresas en Colombia y en el resto de América Latina están redefiniendo las cualidades que esperan encontrar en sus trabajadores. Según Marni Baker, directora de contenido de Coursera, la plataforma global de educación virtual, las compañías buscan perfiles que combinen habilidades técnicas de vanguardia con competencias blandas que potencien la adaptabilidad y el liderazgo.

Baker, en conversación con Caracol Radio, explicó que la inteligencia artificial (IA) ocupa el primer lugar entre las áreas más demandadas por los empleadores. “Hoy no hay otra competencia más requerida que la inteligencia artificial, no solo para quienes se especializan en tecnología, sino para cualquier profesional que quiera mantenerse vigente”, afirmó.

A la IA se suman otras áreas en crecimiento acelerado como la ciencia de datos, la analítica y el data engineering, que se han convertido en pilares para la toma de decisiones en empresas de todos los sectores. También existe un alto interés en las habilidades de IT (tecnologías de la información), fundamentales para la seguridad digital y el manejo de infraestructuras cada vez más conectadas.

En América Latina, sin embargo, el panorama tiene particularidades. Baker señaló que en la región se ve un mayor interés en competencias relacionadas con marketing, comunicación y analítica de negocios, lo que responde a las dinámicas de consumo y al crecimiento de la economía digital en países como Colombia, México, Brasil y Chile.

El valor de las habilidades blandas

Aunque la demanda técnica es evidente, Coursera destaca que las habilidades blandas se han consolidado como un complemento esencial para los trabajadores. Comunicación, pensamiento crítico, adaptabilidad y colaboración son hoy determinantes para sobresalir en procesos de selección.

Marni Baker, Directora de contenidos de Coursera Ampliar

“Una persona puede ser experta en IA o en datos, pero si no sabe comunicar sus hallazgos o trabajar en equipo, pierde competitividad. Por eso las empresas buscan un balance entre lo técnico y lo humano”, explicó Baker.

Las microcredenciales ganan terreno

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el cambio en la mirada de los empleadores frente a la educación. Según datos de Coursera, 9 de cada 10 empresas ya consideran las microcredenciales y los certificados cortos en sus procesos de contratación, y un 85% los ve como una ventaja competitiva.

Esto se conecta con una tendencia generacional: los jóvenes de la Generación Z y la Generación Alpha cuestionan la duración y el costo de los programas universitarios tradicionales. Cada vez más, optan por microcredenciales accesibles, de menor duración y directamente ligadas a oportunidades laborales.

“Estamos viendo un cambio de paradigma: los estudiantes ya no quieren esperar cinco años para entrar al mercado laboral. Prefieren aprender rápido, actualizarse constantemente y luego profundizar en lo que realmente les interesa”, aseguró Baker.

El reto de la accesibilidad en la educación digital

No obstante, la ejecutiva de Coursera reconoció que la accesibilidad sigue siendo un desafío, especialmente en países en desarrollo. “El problema no es solo que existan cursos, sino que muchas personas no saben qué oportunidades laborales están disponibles ni qué habilidades necesitan para alcanzarlas”, advirtió.

Por ello, la plataforma está trabajando para pasar de ser un “catálogo” de cursos a un “compás” que oriente a los estudiantes, ayudándolos a conectar el aprendizaje con las verdaderas demandas del mercado laboral.

El futuro del trabajo en Colombia

Para Coursera, Colombia tiene un enorme potencial de crecimiento en el uso de plataformas de educación digital, tanto en las universidades como en las empresas que invierten en la formación de sus empleados.

La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos y la necesidad de fortalecer las competencias en comunicación y pensamiento crítico serán claves para que el país mantenga competitividad en los próximos años.

“Estamos en un momento donde aprender de manera continua ya no es opcional, sino una obligación. La buena noticia es que hay más opciones que nunca para hacerlo”, concluyó Baker.