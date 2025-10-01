Por cuarta vez atentan contra exconcejal Luis Naranjo del Centro Democrático en Arauca

El exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo, denunció en entrevista con 6AM Caracol Radio que fue víctima de un nuevo atentado en el departamento de Arauca. Según relató, hombres armados atacaron el vehículo en el que se movilizaba en pleno casco urbano, en cercanías de una institución educativa, dejando como saldo dos integrantes de su esquema de seguridad heridos, uno de ellos en estado crítico.

“Lamentablemente volvemos a ser víctimas del accionar terrorista de los bandidos del ELN. Esta ya es la cuarta vez que intentan acabar con mi vida”, afirmó el dirigente político.

Cuarto atentado contra Luis Naranjo

El exconcejal aseguró que el ataque fue perpetrado con armas largas y automáticas, lo que evidencia, según él, la gravedad de la situación en Arauca. “Nunca se había visto un atentado de esta magnitud en pleno casco urbano. Fue un acto vil y sádico, muy cerca de donde estudian niños de primaria”, relató.

Naranjo insistió en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el responsable del atentado. Aseguró tener plena certeza, pues la organización mantiene un amplio control territorial en la zona y, además, había sido advertido con anterioridad del riesgo que corría. “Hace tres o cuatro meses la Policía le notificó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre un posible ataque contra mi vida. Lamentablemente, ayer se materializó”, dijo.

El poder del ELN en Arauca

Durante la entrevista, Naranjo explicó que el ELN no solo ha fortalecido su presencia militar en la región, sino también su influencia política, social y económica. “El control del ELN en municipios como Saravena es absoluto. Se han consolidado en todos los niveles y eso les permite imponer su ley”, afirmó.

El dirigente cuestionó las garantías de seguridad en Arauca y advirtió que la violencia está limitando el ejercicio de la política y la democracia. “En este departamento es imposible hacer oposición. Los partidos de derecha, como el Centro Democrático, no podemos adelantar actividades sin la autorización del ELN o de las disidencias de las Farc. Aquí no hay libertad para hacer política, ni para el periodismo, ni para la defensa de los derechos de las comunidades”, expresó.

Escoltas heridos en estado delicado

El ataque dejó heridos a dos miembros de su esquema de protección. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades. “Me duele profundamente que las personas que arriesgan su vida para protegerme sean quienes están pagando las consecuencias de esta violencia”, lamentó Naranjo.

El atentado contra el exconcejal se suma a la ola de violencia que atraviesa Arauca, un departamento en el que confluyen distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, disidencias de las Farc y bandas criminales como el Clan del Golfo. La población civil, líderes sociales y dirigentes políticos se encuentran en medio de estos enfrentamientos por el control territorial.

Naranjo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se fortalezcan las medidas de seguridad en Arauca y se garantice el libre ejercicio de la política. “No podemos seguir viviendo bajo el dominio de grupos armados que deciden quién puede hablar, quién puede trabajar y quién puede aspirar a cargos públicos”, afirmó.